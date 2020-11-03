Орест Галицький закликав танцювати у новій пісні: дуже круто і позитивно!

Орест Галицький випустив сольну пісню, яка змусить вас почати танцювати прямо тут і зараз

Орест Галицький, учасник гурту DZIDZIO та музикант Ірини Білик, презентував україномовну пісню "Будем танцювати". Артист вперше заспівав після тривалої праці над своїми авторськими інструментальними треками.

Текстом нової пісні Орест намагається передати цінність нашого життя і всього, що нас оточує, що ми маємо. Також звертає увагу своїх слухачів, що важливо не вчора і не завтра, а те, як ми живемо сьогодні.

"Кожного разу, коли я показував комусь свої інструментальні треки, часто чув одне і те ж запитання: "А це без голосу?", "Ти тут тільки граєш, а чому не співаєш?". Саме такі фрази стали для мене мотивацією зробити більше!" - коментує музикант.

"Колись в моїх думках з’явилась фраза "Ми будем танцювати, поки маємо час", саме цей посил я захотів розгорнути, передати людям і звернути їхню увагу на те, наскільки ми щасливі, що живемо, радіємо і любимо", - доповнює Орест.

OREST вразив новим треком "Будем танцювати"

Користувачі мережі в захваті від пісні:

Талановита людина - талановита у всьому! Більше якісної української музики!

Мотивуюче. Час думати про кожну секунду

Дуже круто і позитивно!

Чудова пісня з відчуттям ритму сьогодення

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук показав музичний подарунок, який підготував дружині до весілля.