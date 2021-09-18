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Учасник "Холостячки 2" і "Танців з зірками" чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу

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Субота 18 вересня 2021 10:38
Учасник "Холостячки 2" і "Танців з зірками" чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу Максим Єжов ( фото: instagram.com/ezhov_maksim_)
Автор: Ольвія Агаркова

Найзагадковіший учасник реаліті "Холостячка 2", перший випуск якого відбувся в п'ятницю, 17 вересня на СТБ, танцюрист "Танців з зірками" і шоу-балету Олі Полякової Максим Єжов, з'явився на першій вечірці в масці і станцював перед Златою Огнєвічь, закрутивши і її теж. Але залишитися на проекті йому не вдалося – співачка запідозрила 25-річного тацівника в піарі і попрощалася з ним.

Сам же Макс вирішив відповісти в "сторіс" Instagram на питання підписників, а заодно і на звинувачення в піарі.

Єжов розповів, чому вирішив піти на проект "Холостячка". "Чому не спробувати? Було весело", - поділився враженнями чемпіон України з бальних танців.

Учасник &quot;Холостячки 2&quot; і &quot;Танців з зірками&quot; чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу

Макс з'явився на проекті в масці і до останнього тримав інтригу (фото: instagram.com/holostyakstb)

Також підписники Макса поцікавилися, чому той себе вів зухвало на першій вечірці. Він навіть встиг поконфліктувати з ще одним учасником - музикантом Сергієм Асафатовим.

"Я взагалі не зухвалий. В міру. Такий образ я придумав в голові, зайшов з ним. І, бачте, він не зайшов вам. Але, слухайте, круто", - пояснив танцюрист.

Учасник &quot;Холостячки 2&quot; і &quot;Танців з зірками&quot; чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу

Макс і Злата станцювали разом на першій вечірці (фото: instagram.com/holostyakstb)

Звичайно ж, одне з питань стосувалося звинувачень Макса в піарі, на це він вирішив відповісти чесно і нічого не приховувати.

"Чому просто піар? Злата досить симпатична дівчина. Але тут є слова правди, тому не буду заперечувати повністю", - заявив Макс.

Учасник &quot;Холостячки 2&quot; і &quot;Танців з зірками&quot; чесно відповів на звинувачення в піарі на шоу

Макс чесно відповів на запитання шанувальників (фото: instagram.com/ezhov_maksim_)

Нагадаємо, що раніше Злата Огнєвічь поділилася своїм враженнями від першої вечірки і зйомок реаліті, а також знайомства з претендентами на руку і серце. "Сердечко моє, ох, як б'ється від хвилювання і передчуття цих нестримних емоцій!"- написала артистка.

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