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Учасник "Холостячки" назвав головну причину вильоту з шоу

Новость на русском → Неділя 06 грудня 2020 16:53
Учасник "Холостячки" назвав головну причину вильоту з шоу Євген Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)
Автор: Роман Мирончук

Колишній учасник телевізійного проєкту "Холостячка" Євген Ковтуненко розповів про свій виліт в сьомому ефірі шоу. Чоловік заявив, що у Ксенії Мішиної не було до нього почуттів.

За його словами, він ніяк не міг вплинути на вибір популярної української актриси театру і кіно. Про це Ковтуненко розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Для мене переломним моментом стало усвідомлення. Усвідомлення того, що ти ніяк не можеш вплинути на почуття іншої людини. Ні цілеспрямованість, ні гроші, ні відіжмися ти хоч тисячу разів на одному мізинці, ні виплигни ти хоч з трусів - це все марно, якщо немає внутрішньої хімії", - написав екс-учасник "Холостячки".

Учасник &quot;Холостячки&quot; назвав головну причину вильоту з шоу

Євген Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)

Він також зазначив, що нічого не вирішує навіть те, що ви можете бути "на одній хвилі". Євген розповів, що на цьому проєкті він показав приклад чоловіка, який слугуватиме багатьом уроком.

За його словами, він був чесний і щирий. Зараз він перебуває на новому етапі свого життя і відкритий до нових відносин і проєктів. Ковтуненко зазначив, що хоче знайти дівчину, з якою створить міцну сім'ю, про яку він так довго мріє.

"Хочу бути щасливим і проживати своє життя в задоволенні на максимум! Хочу допомагати людям і нести добро", - додав він.

Він також подякував учасником проєкту, і розповів, що у нього з'явилися нові друзі. Чоловік також висловив слова вдячності Ксенії Мішиній.

Користувачі мережі прокоментували його слова

  • Женя, вам би окремий сезон "Холостяка";
  • Що тут думати Мішиній потрібні невротичні відносини. Якщо людина в 30 шукає якоїсь хімії - це говорить про незрілість. А ви - приклад гідного чоловіка. Когось буде чекати щастя в будь-якому випадку;
  • Тепер про вас дізналися стільки жінок, тому обов'язково знайдете, ви чудовий чоловік;
  • І добре, що покинув...ти гідний кращої дівчини;
  • Ну і чудово, що покинув проєкт, одним гідним холостяком у світі стало більше.

Раніше на "Холостячці" спалахнув гучний скандал.

Нагадаємо, сбрехавший "холостячці" Мішиній учасник виправдався в мережі після скандалу

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