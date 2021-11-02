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Абсолютна свобода: переможці "Євробачення 2021" Maneskin оголилися для глянцю - фото

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Вівторок 02 листопада 2021 10:42
Абсолютна свобода: переможці "Євробачення 2021" Maneskin оголилися для глянцю - фото Maneskin (фото: instagram.com/maneskinofficial)
Автор: RBC.UA

Учасники італійської глем-рок-групи Maneskin знялися в провокаційній фотосесії для журналу Dazed. А також дали відверте інтерв'ю про свою музику, успіх і зовнішній вигляд.

Фотосесія в оголеному вигляді вже з'явилася на офіційній сторінці групи і журналу в мережі Instagram.

"Чому так гаряче?", - підписаний знімок, на якому учасники позують повністю голими. На першому плані сидить Вікторія Де Анджеліс, гітаристка, яка і до цього регулярно виставляла провокаційні знімки. Поруч розташувалися інші учасники популярної команди, яка після перемоги в конкурсі "Євробачення 2021" зуміла завоювати всесвітню популярність і на даний момент підкорює Америку.

Абсолютна свобода: переможці &quot;Євробачення 2021&quot; Maneskin оголилися для глянцю - фотоАбсолютна свобода: переможці &quot;Євробачення 2021&quot; Maneskin оголилися для глянцю - фотоАбсолютна свобода: переможці &quot;Євробачення 2021&quot; Maneskin оголилися для глянцю - фото"Maneskinofficial виграли "Євробачення", потім вони захопили світ. Напередодні свого європейського турне @ykaaar, @vicdeangelis, @thomasraggi__ і @ethaneskin розповідають про свій рок-бренд Måneskin, ігноруючи ненависників, і TikToking по всьому світу" (фото: instagram.com/dazed)

"Ми виросли в Італії, де суспільство може бути дуже старомодним і консервативним, ми багато разів зазнавали дискримінації, особливо в музичній індустрії, через те, як ми виглядаємо, і всього іншого. Але це просто частина нас, і ми відчуваємо, що можемо говорити про це", - міркує дівчина.

Абсолютна свобода: переможці &quot;Євробачення 2021&quot; Maneskin оголилися для глянцю - фотоУчасники Maneskin (фото: instagram.com/maneskinofficial)

Музиканти розповіли про те, чому важливо залишатися собою і вкотре підтримали ЛГБТ-спільноти. На думку зірок, над хейтерами потрібно просто сміятися.

Соліст групи Даміано Давид також висловився: "Ми думаємо, що кожен повинен бути абсолютно вільний, щоб бути тим, ким хоче... Любов ніколи не помиляється... Ми сподіваємося, що зможемо надихнути людей одягатися і поводитися так, як вони хочуть у повсякденному житті".

Раніше ми писали, що стали відомі всі учасники Євробачення 2022.

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