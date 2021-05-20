Учасниця Євробачення 2021 з українським корінням розповіла про свої заспокійливі ритуали

В другому півфіналі Євробачення 2021 виступить співачка з українським корінням Наталія Гордієнко. Вона в цьому році представляє Молдову з солодким хітом "Sugar".

Перед виходом на сцену артистка зізналася в коментарі Lite , що зберігає спокій і гарний настрій. А допомагають їй в цьому кілька заспокійливих ритуалів.

"Останнім часом, жодна тиха хвилинка наодинці з собою не обходиться без свічок. Коли справи закінчені, в чашці димить чай - я починаю свої ритуали. Насамперед, запалюю улюблені аромасвічки з дерев'яним гнітом. Вони тріщать немов невелике затишне вогнище, біля якого ти відчуваєш себе розслаблено і умиротворено. Але найкраще, що може бути у вечірньому релаксі - це гаряча ванна з морською сіллю, трохи ароматичних масел і легка музика", - розповіла Наталя.



Відзначимо, що в номері Гордієнко будуть елементи хореографії з кліпу "Sugar", який був знятий в Києві. На сцені співачка з'явиться з харизматичними танцюристами з балету Freedom, вся дія відбувається на рухомій платформі, що нагадує кубик цукру. На цьому побудований весь номер.

"Я хочу принести людям посмішку і позитив! У цей непростий час, нам не вистачає "гормону щастя". І якщо люди в залі і біля екранів, подивившись мій номер на Євробаченні, посміхнуться і хоч ненадовго забудуть про свої проблеми, значить все це не дарма!" - сказала Наталя.