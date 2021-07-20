Учасниця "Голосу країни" показала "містичне" відео: "спалила все всередині"

Хто ця нова українська артистка і про що її перше відео - читайте у нашому матеріалі.

Фолк в варіації Каті - магічний та загадковий, з акцентом на інді-музику та сміливі експерименти.

Невипадково молода артистка зізнається в любові до таких співачок, як Bjork, Banks чи Kimbra, відмічаючи їх сміливість та свободу мислення; "темну і тягучу, іноді різку естетику" (саме про Banks).

Фото: Mokosha (instagram.com/goloskrainy_official)

Приблизно так звучить і її дебютний сингл: поп-фолк балада, виконана в аскетичному електронному звучанні з розкотистими барабанами та народними заспівами.

Кліп було створено режисеркою Софією Чайковською, яка працювала з Tik Tu, Our Atlantic та іншими українськими інді-зірками.

"Це історія про зіткнення стихій. Андрій тут - стихія вогню. На протязі всього кліпу він проникає в кожен простір, де знаходиться Mokosha. Її ж стихія - це вода, яка укриває та захищає її. Вогонь і вода з'єднуються в протистоянні за свободу Мокоші", - пояснює режисерка.

Сама Mokosha відмічає, що для неї ця пісня не стільки про нещасливу любов, скільки про відкриття потужної сили в людському єстві під тиском життєвих обставин. Вільне трактування вислову: "що нас не вбиває, робить нас сильнішими".



Текст пісні "Андрію":

Колись я йшла одна

Та сонце стріла я

На обрії зоря

Світила, мов жива

Вона мене манила у вогонь

А потім узяла в полон

Дарувала світло, тепло

Та спалила все всередині

Це все був ти - Андрію

Хто все закінчив

Чому я одна

Багато питань

Відповідь одна

Втрапивши в туман -

Втрачаєш контроль

У твоїх очах дурман

Та на душі пароль

Андрію

Ой, ти знаєш,

Що гріх маєш -

Пекло вогнянеє

Що давав їй цілувати

Личко рум'янеє

Ой, ти знаєш,

Що гріх буде,

Що будуть судити

Як би тобі присудили

Андрію

Фото: Mokosha (instagram.com/mokoshamusic)