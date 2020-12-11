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Учасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жаліє

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 20:15
Учасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жаліє Маша з реаліті "Кохання на виживання" (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Світлана Мащенко

Учасниця популярного реаліті "Кохання на виживання" українка Маша хотіла накласти на себе руки через поведінку коханої людини. Про це вона розповіла під час зйомок шоу Нового каналу в Перу.

"Він може сказати, що я тупиця, каліка, дура. Стає прикро, починаю плакати. А він мене не жаліє. Я навіть дізналася, як це – одержати ляпас. Прийшла на проект, щоб Сергій ніколи, ні за яких обставин не виплескував на мене свої емоції", – поскаржилася на запальність чоловіка дівчина.

На останньому випробуванні Маша зізналася, що боїться чоловіка через його неврівноваженість, і навіть хотіла накласти на себе руки, щоб коханого мучила совість.

"Наскільки потрібно було довести людину, щоб такі думки взагалі з'явилися. Коли Сергій кричить, а знизу приходить сусід і запитує, чи все у вас добре, – це жорстко", – говорить вона.

Але і Маша теж не завжди була на 100% права. Під час випробувань вона сердилася на чоловіка і щосили йому це показувала.

"Наша найголовніша проблема була в тому, що ми не вміли спокійно розмовляти. Зараз теж не без цього. Але вже намагаємося прислухатися один до одного. Зі свого боку, почала визнавати, якщо в чомусь не права. Можу підійти і вибачитися, а не наполягати на своєму", – зізналася дівчина.

Учасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жалієУчасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жалієУчасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жаліє

Учасники шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі

Раніше ми писали, що учасниця популярного і скандального реаліті-шоу образила єдину рідну їй людину.

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