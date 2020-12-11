Учасниця українського ТВ-шоу хотіла покінчити з собою через насильство в сім'ї: він мене не жаліє
Учасниця популярного реаліті "Кохання на виживання" українка Маша хотіла накласти на себе руки через поведінку коханої людини. Про це вона розповіла під час зйомок шоу Нового каналу в Перу.
"Він може сказати, що я тупиця, каліка, дура. Стає прикро, починаю плакати. А він мене не жаліє. Я навіть дізналася, як це – одержати ляпас. Прийшла на проект, щоб Сергій ніколи, ні за яких обставин не виплескував на мене свої емоції", – поскаржилася на запальність чоловіка дівчина.
На останньому випробуванні Маша зізналася, що боїться чоловіка через його неврівноваженість, і навіть хотіла накласти на себе руки, щоб коханого мучила совість.
"Наскільки потрібно було довести людину, щоб такі думки взагалі з'явилися. Коли Сергій кричить, а знизу приходить сусід і запитує, чи все у вас добре, – це жорстко", – говорить вона.
Але і Маша теж не завжди була на 100% права. Під час випробувань вона сердилася на чоловіка і щосили йому це показувала.
"Наша найголовніша проблема була в тому, що ми не вміли спокійно розмовляти. Зараз теж не без цього. Але вже намагаємося прислухатися один до одного. Зі свого боку, почала визнавати, якщо в чомусь не права. Можу підійти і вибачитися, а не наполягати на своєму", – зізналася дівчина.
Учасники шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі
Раніше ми писали, що учасниця популярного і скандального реаліті-шоу образила єдину рідну їй людину.