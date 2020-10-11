Всі учасниці "ВІА Гри", які запалювали на "Танцях з зірками": хто вилетів першим

"Танці з зірками" зібрали в цьому сезоні відразу двох учасниць групи "ВІА Гра"

"Танці з зірками" вже готові вражати українських глядачів у новому, сьомому, випуску, який покажуть 11 жовтня. Ну а ми поки пропонуємо згадати про всіх учасниць групи "ВІА Гра", які змагалися на паркеті за звання найкращої танцівниці.

У новому, сьомому сезоні шоу, на паркеті борються відразу дві екс-учасниці культової жіночої групи - Надія Мейхер та Санта Дімопулос. Їх називають, і не дарма, головними претендентками на перемогу.

Однак Надія Мейхер вже була учасницею "Танців з зірками". У першому сезоні вона вражала хореографією з партнером Ігорем Яременком. Тоді співачка вилетіла після п'ятого ефіру, а перемогли Володимир Зеленський у парі з Оленою Шоптенко.

Надія Мейхер та Ігор Яременко, 2006 рік (відео: YouTube)

У новому сезоні 2020-го Мейхер є претенденткою на перший приз. Екс-"ВІА Гра" в парі зі спекотним Кирилом Васюком розігрують неабиякі пристрасті. Публіка скандує "Браво", а учасники впевнено йдуть вперед.

Надія Мейхер і Кирило Васюк, танго, 2020 рік (відео: YouTube/Танці з зірками)

Для ще однієї екс-учасниці групи "ВІА Гра" шоу "Танці з зірками" почалося вперше у 2020 році і вона також дуже сильна. Це Санта Дімопулос. Вона запалює на паркеті з Максом Леоновим і поступатися першістю Мейхер не має наміру.

Санта Дімопулос і Макс Леонов, 2020, румба (відео: YouTube/Танці з зірками)

Не варто забувати про ще одну учасницю культової групи. Мова йде про Світлану Лободу, яка витанцьовувала на паркеті у другому сезоні "Танців" у 2007 році.

Співачка виконувала па в парі з Андрієм Матвієнко, але вилетіли вони вже після другого випуску. На жаль, відео інтернет не пам'ятає, але фото з "Танців" з Лободою знайшлося.

Світлана Лобода і Андрій Матвієнко (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, що в новому, сьомому випуску "Танців з зірками", який покажуть 11 жовтня о 21:00 на 1+1 візьме участь вісім пар. Але організатори шоу тримають інтригу, чи повернуться Олег Вінник та Олена Шоптенко на паркет. Адже їх дискваліфікували за два пропуски через коронавірус.

Раніше ми також писали, як змінилася Надія Мейхер з часу першої участі в "Танцях з зірками" в 2006 році до нового сезону в 2020-му.