Більше не секрет: дівчина Леонардо Ді Капріо публічно висловила почуття коханому

46-річний Леонардо Ді Капріо і 23-річна Каміла Морроне - одна з найбільш потайливих пар світового шоу-бізнесу. Актор і модель намагаються не афішувати свої відносини і на людях свої почуття не видавати. В Instagram один одного вони не показують, а на червоних доріжках позують і того рідше.

Тому новий прояв почуттів Каміли в її блозі можна вважати хорошим знаком, що закохані готові "вийти з тіні".

Леонардо Ді Капріо днями закинув у свій блог рідкісне фото, на якому він постав в амплуа з нового фільму Мартіна Скорсезе. Оскільки голлівудський красень робить це вкрай рідко, мережа була в захваті. Правда, багато хто не відразу впізнав Леонардо через нову зачіску і помітно більш струнку фігуру. Тим не менш, шанувальники буквально засипали зірку коментарями і привітаннями з новою роллю.

Каміла Морроне не стримала почуттів (фото: instagram.com/camilamorrone)

І Каміла також не втрималася, вирішивши зробити приємне коханому. Дівчина репостнула в своїх сторіс публікацію Леонардо. Вона не стала нічого писати, але і так стало ясно, що це милий і зворушливий жест на підтримку коханого.