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Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Вівторок 08 вересня 2020 14:31
Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Співачка розбурхала мережу еротичними кадрами у воді

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, - відома любителька відвертих фото і частенько публікує знімки в купальнику, чим нерідко викликає критику в мережі. Однак 37-річну матір трьох дітей це зовсім не бентежить. Вона в черговий раз влаштувала гарячу зйомку.

Пікантними фото, зробленими в басейні, Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фігуриста красуня відображена в незвичайному чорному купальнику з дуже глибоким декольте, виставивши напоказ свої пишні груди. Відверте вбрання також складається з прозорих чорних шортів і накидки-боа на одне плече.

Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Доповнили яскравий образ прикраси з великими каменями і ефектний вечірній макіяж. До речі, Сєдокова не упустила можливості блиснути і обручкою, яку подарував їй молодий коханий, баскетболіст Яніс Тімма, коли зробив пропозицію в липні.

Зірка виклала три кадри, які дещо загадково підписала, чим викликала суперечки серед шанувальників.

Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейніУх, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Анна Сєдокова завела мережу пікантними фото в басейні (фото: instagram.com/annasedokova)

"Один", "Нас тільки двоє", "Та раз тобі обіцяла.. ТРИ", - прокоментувала Анна.

Її наречений залишив під кадрами безліч сердечок, а користувачі мережі почали обсипати захопленими коментарями.

  • Чудова
  • Сексі
  • Ось це так супер красуня
  • Ух, яка красотищааааа
  • Розкішна Ганнуся
  • Вогняна жінка!!!!!!! Просто очей не відірвати. Задивилася
  • Ганнуся! Ви така прекрасна! І пара у вас така прекрасна! Цветите! Любите!!! Нехай любов буде супроводжувати! Спасибі за такий приклад!
  • Просто Мега круто!!! Дуже сексі!!!!
  • Афродіта
  • Просто офігенна !!

Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Скріншот коментарів

Раніше Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою, які трапилися в Майямі.

До речі, Анна Сєдокова зізналася, що робила ліпосакцію - співачка зважилася на це через критику своєї фігури.

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