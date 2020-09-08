Ух, яка! Спекотна Анна Сєдокова засвітила пишні груди в басейні

Співачка розбурхала мережу еротичними кадрами у воді
Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе і працює в Росії, - відома любителька відвертих фото і частенько публікує знімки в купальнику, чим нерідко викликає критику в мережі. Однак 37-річну матір трьох дітей це зовсім не бентежить. Вона в черговий раз влаштувала гарячу зйомку.
Пікантними фото, зробленими в басейні, Анна поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фігуриста красуня відображена в незвичайному чорному купальнику з дуже глибоким декольте, виставивши напоказ свої пишні груди. Відверте вбрання також складається з прозорих чорних шортів і накидки-боа на одне плече.
Доповнили яскравий образ прикраси з великими каменями і ефектний вечірній макіяж. До речі, Сєдокова не упустила можливості блиснути і обручкою, яку подарував їй молодий коханий, баскетболіст Яніс Тімма, коли зробив пропозицію в липні.
Зірка виклала три кадри, які дещо загадково підписала, чим викликала суперечки серед шанувальників.
Анна Сєдокова завела мережу пікантними фото в басейні (фото: instagram.com/annasedokova)
"Один", "Нас тільки двоє", "Та раз тобі обіцяла.. ТРИ", - прокоментувала Анна.
Її наречений залишив під кадрами безліч сердечок, а користувачі мережі почали обсипати захопленими коментарями.
Скріншот коментарів
Раніше Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин з 28-річним баскетболістом Янісом Тіммою, які трапилися в Майямі.
До речі, Анна Сєдокова зізналася, що робила ліпосакцію - співачка зважилася на це через критику своєї фігури.