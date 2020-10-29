Без укладання та макіяжу: Олена Шоптенко захопила шанувальників натуральної красою

Хореограф показала, яка вона вдома

Олена Шоптенко покинула шоу "Танці з зірками 2020", але це не значить, що її армія фанатів покинули її. Хореограф про них теж не забуває - і радує шанувальників свіжими знімками в своєму мікроблозі. Нещодавно Альона запостила знімок в ультракоротких шортиках і бежевому свитшоті, чим викликала бурю емоцій серед фоловерів.

Цього разу Шоптенко в іншому настрої, вона показала ніжне селфі в затишному в'язаному білому светрі і джинсах. Олена сидить на дивані без укладання і, здається, зовсім без макіяжу і посміхається в камеру.

"Не виходити з будинку цілий день - це відпочивати або не вставати з-за комп'ютера? У вас зазвичай як?", - задала питання танцівниця своїм фанатам.

Альона Шоптенко у всіх нарядах хороша (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Коли в будинку є дитина, то ні те, ні інше не світить", "Це цілий день їсти", "Коли був перший карантин, моя доця тільки чекала Ваших п'ятничних тренувань! Одяг після занять була, як після дощу!", "У мене це прибирання до блиску, якщо вдома, то розкладати все по місцях, готувати, прибирати! Я від цього кайфую, тільки що вдома нікого не було!" - стали ділитися своїми порадами фолловери зі своїм кумиром і один з одним

Нагадаємо, що нещодавно хореограф опублікувала кадр, на якому звабливо позує в сексуальному totak black образі. Вона розташувалася на стільці в шкіряних штанях і мереживній бюстгальтері, накинувши зверху чорний піджак.