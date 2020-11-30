Українець не виграв Дитяче Євробачення 2020: хто ж переміг на конкурсі?

Олександру Балабанову не вистачило балів для потрапляння у топ-3 Дитячого Євробачення 2020

Дитяче Євробачення 2020 виграла представниця Франції Valentina з піснею "J'imagine". Вона отримала максимальну кількість балів за свій виступ - 200. А от 14-річний українець Олександр Балабанов зайняв 7 місце.

Наш виконавець співав пісню "Відкривай". Його концертний номер глядачі і судді конкурсу оцінили на 106 балів (54 від меломанів і 52 від журі).

Олександр Балабанов на Дитячому Євробаченні 2020

Друге місце завоював представниця Казахстану Karakat Bashanova (152 бали), а третьою стала іспанка Soleá (133 бали). Нідерландський гурт Unity з 132 балами посів четверту сходинку. П'ятою стала Arina Pehtereva з Білорусі.

Олександра випередила Sandra Gadelia з Грузії. А от позаду себе наш артист лишив представників Мальти, Польщі, Росії, Сербії та Німеччини.

Нагадаємо, що Гранд-фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення 2020 відбувся 29 листопада. Через пандемію коронавірусу організатори змінили формат конкурсу - діти виступали не разом в одному залі, а кожен у студії у своїй країні (українець - в студії UA: ПЕРШИЙ). При цьому саме шоу відбувалося в прямому ефірі зі студії у Варшаві.

Valentina з піснею "J'imagine"

Додамо, що Саша Балабанов народився в Донецьку, і з самого дитинства він захоплювався співом. У чотирирічному віці він почав відвідувати місцевий дитячий колектив. Коли хлопчикові виповнилося вісім років, його сім'я переїхала в Київ. У столиці він також продовжив розвивати свій вокал і вступив до школи мистецтв.

Олександр Балабанов (фото: instagram.com/balabanovalex)

Раніше ми писали, що 12-річному українцю-сироті відмовили в участі в Дитячому Євробаченні.