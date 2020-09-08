Українка з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала "мокрими" фото

Міла Кузнєцова порадувала шанувальників новими фото
Міла Кузнєцова, модель plus-size, яка стала рекордсменкою України у званні "Найбільші жіночі натуральні груди", похвалилася новим купальником.
Блогер опублікувала дві фотографії в новому купальнику на своїй сторінці в Instagram. На одному фото вона позує в басейні в Шарм-ель-Шейху. При цьому Міла зазначила, що це її улюблений купальник.
Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Користувачі мережі захоплено відреагували на її знімки.
Нагадаємо, Міла Кузнєцова розповіла, що розмір її грудей збільшився з 13-го до 15-го. При цьому об'єм грудей становить 1,35 метра. Дівчина говорить про те, що з її розміром необхідно берегти себе, оскільки від великої ваги грудей можуть бути проблеми зі спиною.
Міла займається боксом, змішаними єдиноборствами, плаває і їздить на велосипеді.
Раніше Мілу Кузнєцову запросили на спортивні змагання по Змішаним бойовим мистецтвам (ММА) в Таїланд.