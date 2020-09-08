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Українка з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала "мокрими" фото

Шарм-ель-Шейх, Вівторок 08 вересня 2020 16:08
Українка з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала "мокрими" фото
Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)
Автор: Lite

Міла Кузнєцова порадувала шанувальників новими фото

Міла Кузнєцова, модель plus-size, яка стала рекордсменкою України у званні "Найбільші жіночі натуральні груди", похвалилася новим купальником.

Блогер опублікувала дві фотографії в новому купальнику на своїй сторінці в Instagram. На одному фото вона позує в басейні в Шарм-ель-Шейху. При цьому Міла зазначила, що це її улюблений купальник.

Українка з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала &quot;мокрими&quot; фотоУкраїнка з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала &quot;мокрими&quot; фото

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Користувачі мережі захоплено відреагували на її знімки.

  • Крутий купальник і колір гарний;
  • Ви секс бейба;
  • Очманіти, космос;
  • Дуже гарний;
  • Здрастуйте, доброго відпочинку. Вам краще з великим волоссям;
  • Сьогодні ви виглядаєте так чудово;
  • Ти дуже гарно виглядаєш. Купальник відмінно сів;
  • Міла, купальник дуже красивий!
  • У тебе всі дуже красиві купальники;
  • Яка ж ви гарна, така чарівна, супер вигляд.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова розповіла, що розмір її грудей збільшився з 13-го до 15-го. При цьому об'єм грудей становить 1,35 метра. Дівчина говорить про те, що з її розміром необхідно берегти себе, оскільки від великої ваги грудей можуть бути проблеми зі спиною.

Міла займається боксом, змішаними єдиноборствами, плаває і їздить на велосипеді.

Раніше Мілу Кузнєцову запросили на спортивні змагання по Змішаним бойовим мистецтвам (ММА) в Таїланд.

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