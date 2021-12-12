Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом
Українська співачка і актриса Аліна Гросу захопила шанувальників яскравим образом, який вона приміряла в рамках фотосесії для глянцевого журналу.
Ефектними кадрами артистка поділилася в Instagram.
Аліна позувала перед камерою в рожевому корсеті, який підкреслив її тонку талію і пишні груди. Свої довгі світлі кучерики вона залишила розпущеними і зробила ніжний макіяж в рожевих тонах.
Образ Гросу вийшов ляльковим і милим і в той же час спокусливим.
"Читай новий Телегід зі мною на обкладинці: весілля мрії, любов, життя, кар'єра і новинки", - анонсувала співачка.
Аліна Гросу зачарувала ніжним луком в рожевому корсеті (фото: instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники оцінили ефектний лук Аліни і порівняли її з лялькою Барбі і принцесою в коментарях.
- Надзвичайно вродлива
- Як принцеса
- Дуже гарний фотосет. Ви тут така дівчинка-дівчинка
- Краса, яка краса
- Як Барбі
- Лялечка на всіх фото
- Красуня і розумниця
- Аліночка божественної краси!
- Українська Барбі
- Бомба
- Сама ніжність
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала, як змінилася її зовнішність з віком.