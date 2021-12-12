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Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом

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Неділя 12 грудня 2021 11:06
Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка і актриса Аліна Гросу захопила шанувальників яскравим образом, який вона приміряла в рамках фотосесії для глянцевого журналу.

Ефектними кадрами артистка поділилася в Instagram.

Аліна позувала перед камерою в рожевому корсеті, який підкреслив її тонку талію і пишні груди. Свої довгі світлі кучерики вона залишила розпущеними і зробила ніжний макіяж в рожевих тонах.

Образ Гросу вийшов ляльковим і милим і в той же час спокусливим.

"Читай новий Телегід зі мною на обкладинці: весілля мрії, любов, життя, кар'єра і новинки", - анонсувала співачка.

Українська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образомУкраїнська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образомУкраїнська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образомУкраїнська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образомУкраїнська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образомУкраїнська Барбі: Аліна Гросу в рожевому корсеті підкорила ляльковим образом

Аліна Гросу зачарувала ніжним луком в рожевому корсеті (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники оцінили ефектний лук Аліни і порівняли її з лялькою Барбі і принцесою в коментарях.

  • Надзвичайно вродлива
  • Як принцеса
  • Дуже гарний фотосет. Ви тут така дівчинка-дівчинка
  • Краса, яка краса
  • Як Барбі
  • Лялечка на всіх фото
  • Красуня і розумниця
  • Аліночка божественної краси!
  • Українська Барбі
  • Бомба
  • Сама ніжність

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала, як змінилася її зовнішність з віком.

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Аліна Гросу
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