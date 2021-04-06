Українська Леді Гага: Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням
Джамала не боїться експериментів із зовнішністю - співачка іноді змінює зачіску або ж приміряє новий цікавий образ. Своїм новим перевтіленням вона дуже вразила шанувальників, адже пекуча брюнетка несподівано стала блондинкою.
Атмосферними кадрами в стилі 60-х артистка поділилася у своєму Instagram.
Джамала позує з довгими світлими волоссям з ефектним начосом - однак лякатися не варто, адже це лише перука. Крім того, співачка приміряла стильний ретро лук - бежеве міні-плаття і білий жакет, які доповнила коричневими гольфами і ботильйони на грубих підборах.
Співачка млосно позувала на кріслі в кімнаті з інтер'єром під старовину.
На знімках можна побачити ще кілька гарних образів.
Джамала стала блондинкою і приміряла стильні образи (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", - прокоментувала кадри Джамала.
Користувачі мережі зійшлися на думці, що бути блондинкою артистці дуже до лиця, а також порівняли її з Леді Гагою і Емі Уайнхаус, якби та була зі світлим волоссям.
- У цьому образі ви дуже схожі на Емі Вайнхаус
- Білий дуже до лиця
- Як же вам гарно в такому образі
- Спочатку подумала, що зламали аккаунт!
- Українська Леді Гага
- Вам личить
- Клас! Красуня
- Шикарні образи
- ООО, це неймовірно! Як же гарно Вам блондинкою, не вірю своїм очам
- Клас! Вам дуже йде блонд
- Такі атмосферні фото
- Взагалі інша людина, але дуже пасує цей образ
- Вау як вам добре з такою зачіскою і в цьому кольорі
Раніше повідомлялося, що Джамала, яка худне, поділилася особистими лайфхаками для ласунів та розсекретила вагу.
Також ми писали про те, що Джамала влаштувала веселе свято синові-імениннику Еміру-Рахману і зворушливо привітала його в мережі.