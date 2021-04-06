Українська Леді Гага: Джамала приголомшила несподіваним перевтіленням

Джамала не боїться експериментів із зовнішністю - співачка іноді змінює зачіску або ж приміряє новий цікавий образ. Своїм новим перевтіленням вона дуже вразила шанувальників, адже пекуча брюнетка несподівано стала блондинкою.

Джамала позує з довгими світлими волоссям з ефектним начосом - однак лякатися не варто, адже це лише перука. Крім того, співачка приміряла стильний ретро лук - бежеве міні-плаття і білий жакет, які доповнила коричневими гольфами і ботильйони на грубих підборах.

Співачка млосно позувала на кріслі в кімнаті з інтер'єром під старовину.

На знімках можна побачити ще кілька гарних образів.

Джамала стала блондинкою і приміряла стильні образи (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я, напевно, уявляла себе в якомусь фільмі Педро Альмодовара", - прокоментувала кадри Джамала.

Користувачі мережі зійшлися на думці, що бути блондинкою артистці дуже до лиця, а також порівняли її з Леді Гагою і Емі Уайнхаус, якби та була зі світлим волоссям.