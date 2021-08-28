Українська Леді Гага: Оля Полякова приголомшила фанатів зміною образу

Оля Полякова вміє дивувати і захоплювати шанувальників яскравими образами і змінами в зовнішності. Нещодавно на концерті на честь 30-ї річниці Незалежності України зірка з'явилася у вигляді білого лебедя , а тепер вразила зміною іміджу на зйомках шоу "Маска". У 2 сезоні проекту співачка стала одним із зіркових детективів разом з Настею Каменських, Олегом Винником і DZIDZIO.

Знімком з несподіваним кольором волосся і ефектним мейкапом артистка поділилася в Instagram.

Полякова постала з рожевими волоссям, укладеним у великі локони, і красивим нюдовим макіяжем. Вона чуттєво відкрила губи і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Влітаємо в Маска. Ви готові до нових образів?", - написала Оля.

Оля Полякова вразила новим образом з рожевим волоссям (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники тут же відзначили, що в такому образі співачка виглядає на 15 років молодше, а також порівняли її з Леді Гагою і Джокондою.