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Українська Леді Гага: Оля Полякова приголомшила фанатів зміною образу

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Субота 28 серпня 2021 11:32
Українська Леді Гага: Оля Полякова приголомшила фанатів зміною образу Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова вміє дивувати і захоплювати шанувальників яскравими образами і змінами в зовнішності. Нещодавно на концерті на честь 30-ї річниці Незалежності України зірка з'явилася у вигляді білого лебедя, а тепер вразила зміною іміджу на зйомках шоу "Маска". У 2 сезоні проекту співачка стала одним із зіркових детективів разом з Настею Каменських, Олегом Винником і DZIDZIO.

Знімком з несподіваним кольором волосся і ефектним мейкапом артистка поділилася в Instagram.

Полякова постала з рожевими волоссям, укладеним у великі локони, і красивим нюдовим макіяжем. Вона чуттєво відкрила губи і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Влітаємо в Маска. Ви готові до нових образів?", - написала Оля.

Українська Леді Гага: Оля Полякова приголомшила фанатів зміною образу

Оля Полякова вразила новим образом з рожевим волоссям (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники тут же відзначили, що в такому образі співачка виглядає на 15 років молодше, а також порівняли її з Леді Гагою і Джокондою.

  • Джоконда
  • Красуня
  • Нереальна
  • Блін, який класний колір волосся. Оля, ти - як лялечка. Залишай реально, відразу на 15 років молодше
  • Найкрасивіша жінка України
  • Нічого собі
  • Українська Леді Гага
  • Дуже красиво
  • Богиня
  • Beyoncé
  • Думала Маша
  • Як вам ніжно і красиво, Оля

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відповіла на критику своїх виступів на Дні Незалежності.

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Оля Полякова
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