Українська Мерилін Монро: Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці

Українська актриса і відома телеведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик мимоволі перевтілилася в Мерилін Монро. Зірка поділилася відеороликом зі зйомки до Дня Незалежності 2021, в якому їй довелося утримувати коротке плаття, яке вітер так і норовив задерти.

У кадрі 40-річна Ребрик позує на даху висотки в стильній рожевій сукні-вишиванці з чорним орнаментом. Ефектний образ доповнюють сині туфлі-човники і такого ж кольору масивні сережки.

Гуляючий на даху сильний вітер задирає поділ її плаття і розтріпує волосся - однак Лілія не розгубилася і почала кокетливо утримувати наряд, як у знаменитому відео з Мерилін Монро. У процесі боротьби ведучої зі стихією можна помилуватися її стрункими ніжками, які вітер не раз оголює.

"Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут", - підписала публікацію Ребрик.

Фолловери тут же охрестили її "українською Монро" і викупали в компліментах.