Українська Мерилін Монро: Лілія Ребрик блиснула стрункими ніжками у сукні-вишиванці
Українська актриса і відома телеведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик мимоволі перевтілилася в Мерилін Монро. Зірка поділилася відеороликом зі зйомки до Дня Незалежності 2021, в якому їй довелося утримувати коротке плаття, яке вітер так і норовив задерти.
Відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У кадрі 40-річна Ребрик позує на даху висотки в стильній рожевій сукні-вишиванці з чорним орнаментом. Ефектний образ доповнюють сині туфлі-човники і такого ж кольору масивні сережки.
Гуляючий на даху сильний вітер задирає поділ її плаття і розтріпує волосся - однак Лілія не розгубилася і почала кокетливо утримувати наряд, як у знаменитому відео з Мерилін Монро. У процесі боротьби ведучої зі стихією можна помилуватися її стрункими ніжками, які вітер не раз оголює.
"Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут", - підписала публікацію Ребрик.
Фолловери тут же охрестили її "українською Монро" і викупали в компліментах.
- Ліля, ви БОГИНЯ краси
- Найкрасивіша і найкраща в світі ведуча
- Класно вийшло
- Ви неймовірно гарна та жіночна
- А які ноги довгі!!!
- Шикарне плаття і Лілія класна
- Класне відео, можна дивитися безкінечно
- Яка ж Ви гарна
- Ліля, ви Монро України! Краща
- Мені сподобалось більш ніж Монро, Ліля, супер, бомбезне відео!!!
- Мерилін Монро наша
- Мерилін по украінські
- Українська Мерлін
- Монро відпочиває!!!!
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розповіла про поїздку в Болгарію в умовах пандемії і дала пораду туристам.