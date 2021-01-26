ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океану

Новость на русском → Мальдіви, Вівторок 26 січня 2021 21:00
Українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океану Ганна Гомонова зачарувала фото з Мальдів (фото: instagram.com/anna_gomonova_official)
Автор: Lite

Відома українська модель Анна Гомонова знову підкорює світові глянці. Її запросили стати головною героїнею лютневого номера Glamour Болгарія. Великий матеріал буде присвячений красі та Дню закоханих. Фотосесія проходила на Мальдівах.

На обкладинці журналу буде красуватися фото Анни Гомонової в білому цільному купальнику з вирізом блискавкою і металевим поясом, а в руках модель тримає яскраво-помаранчеве парео.

В цьому ж образі Анна позує на пірсі та демонструє шикарну фігуру.

"Мій улюблений образ – де я їду на велосипеді. На мені дуже красива туніка від французького дизайнера. Надихнувшись цим чином, я написала картину. Як модель і амбасадор конкурсів краси я часто беру участь у міжнародних зйомках і проєктах. Дуже рада нашій співпраці з Glamour та сподіваюся на нові колаборації у 2021!" – розповіла Анна Гомонова.

Українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океану

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

Анна Гомонова також позувала фотографу на різних локаціях – у басейні, на пірсі, біля бунгало, в спортзалі, на березі океану. Модель вразила всю групу вмінням працювати в кадрі, працездатністю і легкістю у спілкуванні.

Головним завданням на зйомках, як зізнається Анна, було показати образи, які будуть актуальні в цьому році й, звичайно ж, передати всю атмосферу літа і сонця. Зйомка проходила екстремально і дуже несподівано для сонячних Мальдів: спека в 32 градуси різко змінилася сильною зливою, від якого промокла техніка та вбрання. Але, на щастя, дощ швидко закінчився. Це зовсім нетипова погода для островів.

У спортзалі Анна Гомонова позує в чорному костюмі, що складається з топа і міні шортів, а зверху напівпрозора жовта майка. Доповнює модний лук сумочка через плече. Надає атмосферності фото і вид на океан, що відкривається зі спортзалу. Анна позує в басейні в червоному купальнику, сонцезахисних окулярах і стильних сережках. На фото дівчина розслабляється і насолоджується атмосферою. Сніданок на пливучій таці – фрукти, ягоди, шампанське. На іншому фото, в басейні, модель одягнена в чорний суцільний купальник з обробкою-жабо, на голові – хустка, зав'язана як тюрбан, а на шиї – намисто.

Українська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океануУкраїнська модель зачарувала гарячими фото з Мальдів: з бунгало, в спортзалі, на березі океану

Анна Гомонова на Мальдівах (фото: Master Management 360)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Наталя Водянова похвалилася стрункою фігурою в розкішному вбранні.

А також розповідали про те, що дочка Джуда Лоу заворожила мережа досконалим тілом в сміливому образі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу модель фотосессия
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Байден вважає "Північний потік-2" поганим для Європи і вивчить санкції
РБК-Українаінформаційне агентство Байден вважає "Північний потік-2" поганим для Європи і вивчить санкції