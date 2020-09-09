Українська модель підірвала мережу своїми величезними грудьми

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Міла Кузнєцова опублікувала гаряче фото

Міла Кузнєцова, модель plus-size, яка стала переможницею України в званні "Найбільші жіночі натуральні груди", опублікувала нове гаряче фото свого бюста 15-го розміру. Користувачі мережі були в захваті від її фото.

Вона також розповіла в Instagram про свій відпочинок в Єгипті в Шарм-ель-Шейху. Блогерша вже 4 день грає з однієї гарною рибкою. Коли вона пірнала біля буйка то риба намагалася її відігнати.

Міла Кузнєцова (фото: instagram.com/mila_kuznetsova10)

Пізніше Міла зайшла в магазин і побачила брошурку, з якої дізналась, що це риба-хірург, яка може бути дуже небезпечна. Вона здатна завдати різані рани тому, хто нерухомо стоїть у воді, навіть якщо її не провокують.

Своїми гострими шипами вона легко прорізає захисне взуття, і для зашивання завданих поранень потрібна допомога вже іншого хірурга - з медичної клініки. А токсичний слиз, що покриває шипи, при попаданні в рану викликає сильний біль і зараження.

"Коротше я прозріла, а так весело я з нею боролася за буйок який обріс водоростями... коротше я не знаю як вона мене не порізала, але вже такого як воювати за територію не буду, та й взагалі буду якомога далі від такої небезпеки. Будьте обережні скрізь!" – написала дівчина.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова з 15-м розміром грудей в тугому купальнику зачарувала "мокрими" фото.

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