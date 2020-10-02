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Українська співачка-мільйонерка зробила заяву про хворобу дочок

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 20:11
Українська співачка-мільйонерка зробила заяву про хворобу дочок Камалія з чоловіком перенесли COVID-19 (фото: facebook.com.KamaliyaOfficial)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Камалія розповіла, в якому стані її дочки Арабелла і Мірабелла

Українська співачка Камалія, дружина мільйонера Мохаммада Захура, розповіла про хвороби своїх дочок. Адже нещодавно вся сім'я - сама співачка, її чоловік - британсько-український мільйонер пакистанського походження - і дівчатка-двійнята захворіли на коронавірус.

За словами співачки в Instagram, сім'я потроху повертається до колишнього життя. Вже сьогодні дочки Арабелла і Мірабелла пішли в школу після лікарняного.

"Життя поступово починає налагоджуватися після COVID-19. Мої принцеси вже почали ходити в школу. Всім добра", - написала Камалія.

Українська співачка-мільйонерка зробила заяву про хворобу дочок

Дочки співачки Камалії (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Зазначимо, що раніше Камалія заявила, що стан її чоловіка погіршився через коронавірус. Вона пискала, що у Захура уражено 40% легенів.

Арабелла і Мірабелла навчаються в другому класі філії престижної британської міжнародної школи. Після тривалого літнього відпочинку в Туреччині Камалія вирішила залишити дівчаток на пару тижнів вдома через пандемію та акліматизацію. Але карантин затягнувся через те, що вся сім'я захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, що Камалія захворіла на коронавірус ще на початку вересня. 11 числа 43-річна артистка зізналася, що вірус підтвердили у всіх членів її сім'ї.

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