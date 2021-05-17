ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі

Новость на русском →
Понеділок 17 травня 2021 12:20
Українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі Фото: Юлія Войс (Muscreators)
Автор: Lite

Julia Voice (Юлія Войс) презентувала нове відео на пісню "Скажи". Цікаво, що над створенням синглу працював Олександр Ессамі, який свого часу отримав найпрестижнішу музичну премію у світі Греммі.

За словами артистки, ця робота - особиста її історія.

"Раніше я ніколи не наважувалася показати вам себе такою. Ця пісня - повне відображення і відродження мене. Я більше не можу чекати або присвячувати себе тому, хто цього не цінує. Тепер я повністю усвідомила, що я цільна, і мені не потрібно чиєсь схвалення. Нарешті стало важливим, що я сама про себе думаю. Більше не хочу прикидатися і підлаштовуватися. Тепер я готова йти далі, відкривши в собі потік жіночної енергії та любові. Мені подобається бути чуттєвої, вразливою і відкритою. Думаю, в цьому і є справжня сила будь-якої жінки - її слабкість. Про це я і співаю", - розповідає Юлія.

Зауважимо, що відеоробота була знята в унікальній київській 5D-відеостудії. На майданчиках з подібними технологіями зараз знімають свої кліпи такі артисти, як: Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande та інші.


Додамо, що незабаром планується спільна робота українки з Брендоном Ховардом - сином короля поп-музики Майкла Джексона.

Раніше популярна українська співачка Оля Цибульська розкрила правду про стосунки з DZIDZIO.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу музыка
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Грузія за шість днів: як все встигнути і на чому можна заощадити
Грузія за шість днів: як все встигнути і на чому можна заощадити