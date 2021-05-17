Українська співачка показала "голлівудське" відео на пісню, яку створили володарі Греммі
Julia Voice (Юлія Войс) презентувала нове відео на пісню "Скажи". Цікаво, що над створенням синглу працював Олександр Ессамі, який свого часу отримав найпрестижнішу музичну премію у світі Греммі.
За словами артистки, ця робота - особиста її історія.
"Раніше я ніколи не наважувалася показати вам себе такою. Ця пісня - повне відображення і відродження мене. Я більше не можу чекати або присвячувати себе тому, хто цього не цінує. Тепер я повністю усвідомила, що я цільна, і мені не потрібно чиєсь схвалення. Нарешті стало важливим, що я сама про себе думаю. Більше не хочу прикидатися і підлаштовуватися. Тепер я готова йти далі, відкривши в собі потік жіночної енергії та любові. Мені подобається бути чуттєвої, вразливою і відкритою. Думаю, в цьому і є справжня сила будь-якої жінки - її слабкість. Про це я і співаю", - розповідає Юлія.
Зауважимо, що відеоробота була знята в унікальній київській 5D-відеостудії. На майданчиках з подібними технологіями зараз знімають свої кліпи такі артисти, як: Beyoncé, Katy Parry, Ariana Grande та інші.
Додамо, що незабаром планується спільна робота українки з Брендоном Ховардом - сином короля поп-музики Майкла Джексона.
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