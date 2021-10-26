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Українська співачка привернула увагу до проблем забудови міста: яскраве відео

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Вівторок 26 жовтня 2021 18:55
Українська співачка привернула увагу до проблем забудови міста: яскраве відео Тоня Вінник (фото: прес-служба артистки)
Автор: Lite

Українська артистка Тоня Вінник у рамках свого сольного проєкту VogueNeCvit (Вогнецвіт) презентувала нове відео на пісню "Рано".

Чому кліп співачки дуже актуальний сьогодні - читайте у нашому матеріалі нижче.

У кліпі розкриваються актуальні для нинішнього світу і нинішньої України теми - дистанційна робота онлайн і неконтрольована забудова міста.

Саме тому однією з локацій відео було обрано урочище Горбачиха, яке знаходиться на Русанівських садах.

"Уже кілька років активісти ведуть боротьбу за порятунок цієї частини міста, там дуже багато і рослин, і звірів, і птахів, які занесені до Червоної Книги. У кліпі ми хотіли показати дику красу цього місця. Дуже заморочились під час зйомок - на локацію вирушив необхідний мінімум людей, ми акуратно ходили стежками, не чіпали рослини і намагалися не шуміти, щоб не турбувати тварин та птахів. Я, як киянка, дуже проти нескінченних забудов мого рідного міста і сподіваюся в своїй творчості зможу привернути увагу до цієї проблеми!" - коментує артистка.


Додамо також, що "Рано" - традиційна пісня, якою в Україні і декількох регіонах Білорусі відганяють русалок, щоб ті не наробили біди.

Раніше ми писали, що YouTube потрапив у скандал через те, що росіяни "анексували" українських артистів.

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