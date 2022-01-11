Українська співачка влаштувала розборки у мексиканському готелі: "у номері було будівельне сміття"

Українська співачка SHADU у перший же день відпустки, яку вона проводила у Мексиці, була змушена лаятися з адміністрацією готелю.

У своєму Instagram артистка розповіла, як напередодні Нового року потрапила у неприємну ситуацію на популярному курорті.

"Ми ніколи не були в Мексиці, тож вибір упав на цю країну. До таких далеких поїздок я завжди готуюся заздалегідь: дивлюся огляди готелів, читаю відгуки. Дуже не люблю сюрпризи - коли плануєш одне, а приїжджаєш на місце та виходить інше. Проте, як я не готувалася, без сюрпризів не обійшлося!" - написала артистка.

Спочатку співачку поселили в номер із видом на будівництво.

У самому номері "було будівельне сміття, за вікном робітники, кран, шум та інші принади будівництва".

"Мені було шалено прикро! Тому весь перший день довелося лаятися з адміністрацією та стояти на своєму! Зрештою все вийшло і переїхали у чудовий номер із довгоочікуваним видом на море", - коментує артистка.

SHADU розповіла про відпочинок у Мексиці (фото: instagram.com/offi_shadu)

Новий рік, до слова, SHADU відсвяткувала у компанії найближчої для неї людини.

"31 січня ми нарешті побачили море, з радості перекупались і перегрілися", - з усмішкою згадує співачка.

"Після пляжу я просто заснула! А коли треба було вставати та збиратися на вечірку - сил не було взагалі. І тут дилема - пересилити себе і наслідувати звичку? Чи послухати своє тіло та продовжити спати? Спершу шок! Як же я не святкуватиму? Перший раз за 30 років! А потім я подивилася по-іншому на цю ситуацію! Нам завжди дуже важко уникнути того звичного, що здається непохитним порядком речей! Змінити стиль харчування, звичний маршрут, компанію. А якщо ця зміна і є наш розвиток? І відмовляючись від нього, ми просто слідуємо минулому. Я змила макіяж (так, я змусила себе нафарбуватися), одягла піжаму, випила о 22:30 келих шампанського і лягла спати. Вранці прокинулася з почуттям щастя та свободи", - розповіла співачка.

SHADU розповіла про відпочинок у Мексиці (фото: instagram.com/offi_shadu)