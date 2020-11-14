Українська співачка виступила в Чорногорії і дала поради щодо відвідування цієї країни під час пандемії

Софія Єгорова розповіла українським туристам, як найкраще поводитися під час відпочинку в Чорногорії

Співачка Софія Єгорова виступила на концерті в столиці Чорногорії Подгориці в рамках події "Дні молодих українських талантів в Чорногорії".

"Я ще довго була під концертними ендорфінами! У Чорногорії неймовірно щира і вдячна публіка. Під час концерту представила кілька пісень зі свого альбому, над яким зараз працюю", - поділилася молода артистка.

Цікаво, що один із днів поїздки Софія відразу запланувала присвятити екскурсіям по мальовничій країні. Разом зі своєю командою, Єгорова насолоджувалася атмосферою і природою Чорногорії, з гідом прогулюючись по історичних місцях - острів Госпа-од-Шкрпьєла, "Старий Град" Будви, романтичне узбережжі. Екскурсійний день завершили на березі Которської затоки.

"Ми з командою побували в порту Монтенегро, Перасті, Бодрумі і селі Святого Стефана. Найбільше мені сподобалося в старому Що й на острові Госпа-про-Шкрпела. Не могла перестати робити фото і відео цілий день. Крім того, сталася цікава історія. За дві години до нашого виїзду на екскурсію - програма "Орел і Решка" виклали свій новий випуск з Чорногорії! У нас з'явився азарт знайти пляшку-скарб, захований ведучими шоу. Ми швидко поїхали на те місце, воно було по шляху нашого екскурсійного маршруту, але там зустріли тільки таких же фанатів цього шоу. Ну та гаразд! Адже вийшло просто шалене пригода! Класно, що в мене є команда, з якою ми працюємо і виступаємо, а також разом подорожуємо і проводимо час", - додала співачка.

Як Чорногорія живе на карантині

По приїзду на батьківщину і здачі ПЛР-тесту (результат, до речі, - негативний), Софія в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповіла про карантин в Чорногорії і його особливості.

"На концерті, де виступала, діяли серйозні обмеження: не більше 50% залу заповнено, всі глядачі повинні були обов'язково бути в масці, сидіти мінімум в 1,5 метрах один від одного, на всіх входах користуватися антисептиками. У Чорногорії дотримуються масковий режим навіть на вулиці. Прогулюючись по місту у вільний час, помітила, що більшість магазинів відкриті, але можна заходити тільки в масках і після того, як обробиш руки. Практично всі заклади (навіть у головних туристичних місцях) закриваються в 22:00. Ще одне з обмежень стосується готелю, де ми жили - шведська лінія сніданків була закрита, щоб не було скупчення людей біля столів роздачі. Замовляти можна було тільки по меню", - розповіла українська поп-виконавиця.

Крім того, Єгорова дала кілька порад тим, хто зважитися поїхати під час пандемії в Чорногорію. Ось, власне, вони:

Всюди носите з собою антисептик - в магазинах або кафе його не завжди встигають міняти. Та й трохи неспокійно чіпати антисептик в громадському місці, краще мати свій.

Якщо плануєте пізня вечеря - беріть їжу заздалегідь в супермаркеті або замовляйте заздалегідь, в ресторані або кафе, з собою. Можна оформити доставку в готель, в якому живете, і цим забезпечите собі смачний вечерю в номері. Після концерту мене це дуже виручило - їжу привезли теплою і не довелося довго чекати.

Беріть з собою маски. Чим більше - тим краще! Носити її в Чорногорії потрібно скрізь, тому на прогулянку по місту краще взяти з собою заздалегідь кілька штук.

Софія Єгорова в Чорногорії (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

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