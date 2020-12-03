Українська поп-зірка буде випускати парфуми з молоком бегемота

Наталка Карпа збирається експериментувати у б’юті-індустрії

Співачка Наталка Карпа випустила власну лінію парфумів. Зірка каже, що надихнулася прикладом Дженніфер Лопес, і на парфумах вона зупинятися не планує.

Чому вона попрямувала в ще одну індустрію, дівчина розповіла за лаштунками шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі.

"Ідея виникла ще в тинейджерському віці. Мені дуже подобався підхід Джей Ло. Вона вміла не тільки створювати парфуми, але красиво їх подати. Я завжди знала, що стану відомою артисткою і створю свою лінійку духів. Ну ось, в якийсь момент я зрозуміла, що вистачить мріяти - треба діяти", - розповідає Карпа.

Зазначимо, що на сьогодні артистка вже встигла випустити три лінійки парфумерії, серед них - духи і серія догляду за волоссям. І в планах співачки розширити асортимент.

Учасниці шоу "Хто зверху?"

"Хочу продовжувати експериментувати, - з усмішкою каже Наталка. - Планую в своїй лінійці використовувати молоко бегемота. Цей екстракт вважається дуже сильним афродизіаком. До речі, молоко має дуже красивий рожевий колір".

Також Наталка поділилася секретом вибору аромату для себе.

"Дуже люблю вечірні, шлейфові. Ті, які кожен раз відкриваються новими нотками. Вибираю під настрій, образ і подію. Вважаю, що це аромат - це такі невидимі, невідчутні елементи, що завершують образ і ідентифікують людину", - резюмувала співачка.

Нагадаємо, що Наталка Карпа в грудні 2019-го народила первістка від героя АТО Євгена Терехова з позивним "Титановий Джексон". Чоловік молодший за артистку на 8 років.