Українська поп-зірка ошелешила зізнанням про прайси по лазнях і саунах

Слава Камінська відверто розмовляє зі своїми шанувальниками на особисті теми, хоч і приховує досі обранця. Вона інтригує зізнаннями про колишнього чоловіка Едгара Камінського та натяками на нові стосунки. Але цього разу артистка вирішила торкнутися більш спірних тем і зробила ряд зізнань про себе.

В програмі Влада vs Влащенко вона зізналася, що пробувала заборонені речовини і одного разу навіть зірвала зйомки через алкогольне сп'яніння, а також розповіла, чи займалася колись ескортом.

"Я абсолютно все пробувала, тільки не кололася. Мені завжди було цікаво розкривати нову реальність, дізнаватися нові відчуття", – пояснила Слава.

Співачка зізналася, що дозволяла собі виходити на сцену в легкому алкогольному сп'янінні, а одного разу вони з колегою по дуету "НеАнгели" Вікторією Смеюхою навіть зірвали зйомки кліпу через спиртне.

"У мене важко проходили моменти після гулянок, зібрати себе в купу. Коли була молодша. звичайно веселилися, і все, і скрізь. На сцені – ніколи. Пьяненькая – виходила. Ми колись концерт зірвали, ми навіть кліп зірвали. Він так і не вийшов. Грілися просто - випили з Вікою пляшку абсенту. Нам потрібно було зігрітися, і хлопчик, який знімався у нас в кліпі, привіз пляшку алкоолю. Там, звичайно, був треш!"- зізналася співачка.

Слава Камінська зробила провокаційні зізнання про себе (фото: instagram.com/babaslavka/)

А ось ескортом співачка ніколи не займалася, за цим ретельно стежив продюсер колективу, який захищав своїх підопічних від непристойних пропозицій.

"Для нас це табу. Відразу після концертів ми збираємося і їдемо. У нас завжди охорона і доступу до артистів ніякого немає, і ніколи ми таке не практикували. Пропозиції були на самому початку. Коли почалися соцмережі. Якісь гаврики мені написували. Триста років вони мені здалися! Для мене це в принципі неприйнятно. Хоча я навіть прайси на себе бачила - по лазнях, по саунах", - чесно зізналася зірка.

Один раз з нею трапився конфуз - співачці надіслали провокаційне фото, на якому вона несподівано впізнала ... себе!

"Одного разу мені надыслали фотографію, я сдивлюся - а це я! Панянка чорна спиною сидить, якісь два мужика. І Едгар мені каже:"На вуха подивися, вуха не твої". Він як хірург знає. А там реально моє обличчя! Але якщо навіть я засумнівалася..."- розповіла курйозну історію артистка.

Слава розповіла про ескорт у шоу-бізнесі та заборонені речовини