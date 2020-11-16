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Українська поп-зірка показала красивий кліп на основі свого home video

Новость на русском → Понеділок 16 листопада 2020 16:50
Українська поп-зірка показала красивий кліп на основі свого home video Riya показала нове відео (фото: instagram.com/riya_riyaofficial)
Автор: Lite

Riya показала відео на пісню "Під плащем"

Українська інді-поп співачка Riya оприлюднила атмосферний кліп на романтично-осінню пісню "Під плащем". У відео молода артистка показала історію, створену зі своїх архівних відео, знятих на iPhone.

За словами дівчини, пісня "Під плащем" ідеально поєднується з гітарою і передає надзвичайно чуттєву атмосферу.

"Вона вийшла дуже романтичною і навіть інтимною. Вона дуже щира. Мені хотілося передати у відео цю саму романтику, тепло і чесність", – розповідає Riya.

Українська поп-зірка показала красивий кліп на основі свого home video

Riya (фото: instagram.com/riya_riyaofficial)

Зауважимо, що ліричну баладу співачка створила у колаборації з відомим ізраїльським музикантом Емілем Хачатуряном.

"Коли я вперше почув пісні Рії, я був переповнений емоціями від її музичної щирості. Коли пропонував колаборацію, в той момент підсвідомо розумів – вийде чудовий творчий тандем", – каже він.

Красиве відео на пісню "Під плащем" співачки Riya

Раніше ми писали, що Riya вперше показала свого чоловіка.

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