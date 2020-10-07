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Українська поп-зірка випустила пісню для першого весільного танцю

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 14:34
Українська поп-зірка випустила пісню для першого весільного танцю Riya (фото: прес-служба співачки)
Автор: Дмитрий Войналович

Riya не перестає дивувати українських меломанів

Українська співачка Riya представила нову романтичну пісню "Під плащем", яка увійде в другий альбом молодої зірки.

"Під плащем" - пісня, під яку хочеться зізнаватися в коханні і робити пропозицію. Осіння балада, яка огортає своїм затишком і ніжністю, як м'який плед. Пісня, під яку наречені можуть танцювати свій перший весільний танець.

"Так звучить моя осінь. Я співаю про свої історії. І в цій пісні закладений лейтмотив мого життя - кохання. Я хочу, щоб моя пісня нагадала кожному його любов, дорогих людей, найтепліші спогади й мрії", - коментує сама співачка.

Riya випустила ліричну баладу "Під плащем"

Додамо, що свого часу популярність Валерії принесли такі пісні, як "Паралелі", "Чайка", "Не боюся", "#ЛовиКайф" та інші.

Riya свого часу підкорила меломанів "Щастям"

Нагадаємо, не так давно Riya вперше показала свого чоловіка.

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