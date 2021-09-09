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Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: "танці на світанку"

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Четвер 09 вересня 2021 10:35
Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: "танці на світанку" Надія Матвєєва захопила фігурою в купальнику (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)
Автор: Lite

Популярна українська ведуча Надія Матвєєва зустріла осінь 2021 на сонячному Кіпрі.

А своїми емоціями від відпочинку, відгуками, фотографіями і враженнями вона ділилася з підписниками в Instagram.

Зокрема, спочатку ведуча проекту "Неймовірна правда про зірок" на СТБ показала свої танці на світанку.


А після цього опублікувала гарячі фотографії в купальнику.

"Осінь на Кіпрі прекрасна! Мені подобаються кам'янисті природні пірси на пляжах Паралімні. Синява води і ніжність сонця", - прокоментувала кадри Матвєєва.

Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: &quot;танці на світанку&quot;Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: &quot;танці на світанку&quot;Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: &quot;танці на світанку&quot;Українська ТБ-зірка захопила фігурою в купальнику: &quot;танці на світанку&quot;

Матвєєва захопила фігурою (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Точена фігура 52-річної красуні викликала масу захоплених коментарів в мережі.

  • Надія, виглядаєте просто супер!
  • Надюша, ви прекрасні! Венера, народжена з піни!
  • Така витончена
  • Ви просто стройняша!
  • Фігура - вогонь!

До слова, Надія неодноразово зізнавалася, що систематично робить базову зарядку, захоплюється тривалими пішими прогулянками і скандинавською ходьбою.

Нагадаємо, нещодавно "холостячка" Злата Огневич без білизни обпекла чуттєвим фотосетом.

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