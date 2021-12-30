Українські артисти розкрили плани на новорічні свята і загадали бажання

Напередодні Нового року українські артисти озвучили свої очікування від прийдешнього 2022-го, розкрили плани - як мають намір відзначати свято, поділилися творчими планами, і звичайно ж - озвучили свої побажання шанувальникам нинішнім і майбутнім.

Що знаменитості загадали "під ялинку" і які сюрпризи анонсували - читайте в матеріалі на Lite.

Саунд-продюсер, композитор, екс-учасник групи DZIDZIO, шоумен JULIK привітав усіх з новорічними та різдвяними святами та закликав українців кайфувати, любити та отримувати задоволення від кожної хвилини, години та дня. Артист зізнався, що з року в рік намагається цей святковий час провести з сім'єю і відмовляється від корпоративів, хоча запитів багато.

"Обожнюю смакувати традиційні, новорічні страви, пити шампанське під бій курантів та дарувати своїм рідним подарунки. Це хороша можливість забути про буденність та перенестись у казку, доречі яку ми створюємо самі", - говорить артист.

Фото: JULIK

Він згадав, як в дитинстві його очі "розпирало від щастя", коли наступав Новий рік, і він міг швидко роздивитися свої подарунки. Подорослішавши, презенти для шоумена відійшли на задній план, і атмосфера взяла вгору.

"Рік, що минає для мене є особливим, адже у моєму житті відбувся 10-річний ювілей у професійному шоу-бізнесі. Новий 2022 рік відкриває нову сторінку і я рухатимусь далі", - сказав JULIK.

Шоумен висловив переконаність, що його творчість в новому році буде незвичною, і приємно здивує шанувальників і стане справжнім сюрпризом для тих, хто ще за ним не стежить: "такого Юліка, ви точно не очікуєте".

"А ще, від себе я хочу побажати усім, в першу чергу - міцного здоров'я, адже це найосновніше, що може бути у нашому житті", - наголосив артист.

"З прийдешнім Новим роком та Різдвом! Бажаю проживати життя тут і зараз: кайфуйте від кожної хвилини, любіть те, чим займаєтеся, а також будьте з тим(ою), кого по-справжньому любите!" - побажала SHADU (справжнє ім'я артистки Ксенія Шадурська).

Учасниця шоу "Голос країни" розповіла, що новорічне свято в її розумінні - магія, початок нового і чистого аркуша, й вже якщо починати не з понеділка, то точно з Нового року.

Фото: SHADU

"Я люблю дарувати подарунки! Коли я бачу щасливі очі моїх близьких - для мене це незрівнянне щастя! Загалом процес підбору подарунків для рідних - це якесь чудо! Якби ви знали як я кайфую! Починаю представляти як подобається подарунок, яку він користь може дати або просто порадувати!"- поділилася радісним настроєм.

Брила української естради Павло Зібров привітав усіх з прийдешніми святами та побажав міцного здоров'я, миру домівкам, шаленого кохання, драйвового настрою та "більше танців під Зіброва!"

"Цей новий рік ми з сім'єю будемо святкувати в гостях у друзів. Кожен принесе своє фірмове блюдо. Наприклад, від нашої сім'ї кролик у сметані та наполеон", - поділився він планами.

Але смакувати у квартирі довго не вийти - вже о першій годині ночі зірка відправиться на сцену на роботу.

Фото: Павло Зібров

"Адже в Новому році вас чекають неймовірні сюрпризи - нові танцювальні хіти і круті колаборації!" - заінтригував знаменитий артист.

Співачка Катерина Малицька у своєму привітанні українців з Новим Роком та Різдвом озвучила побажання, щоб в домі завжди був достаток і щоб посмішка ніколи не сходили з облич - "адже гумор, пісня, гарний настрій і близькі люди поруч - це те, що дійсно робить нас щасливими".

"А ще ніколи не забувайте мріяти та вірити в краще! Веселих і незабутніх свят всім!" - зазначила артистка.

Малицька розповіла, що ці головні зимові свята зазвичай зустрічає в сімейному колі. Стіл накривають традиційними стравами, серед них салат "Олів'є", бутерброди з червоною ікрою і різними смаколиками.

Фото: Катерина Малицька

"Я обожнюю цей період, адже кругом стільки радісних дітей, сніжок, хоч і не завжди", - додала вона

Вітаючи з прийдешніми святами співачка Uliana Royce побажала, щоб весь рік Тигра був "тільки в кайф".

"Закохуйтесь як вперше, подорожуйте, проводьте час зі своїми близькими та, звісно, слухайте якісну музику. Всіх з наступаючим Новим роком! Ваша Uliana Royce", - сказала артистка.

Фото: Uliana Royce