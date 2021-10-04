Український артист запросив "подорож внутрішнім світом"

“Who are you” - це п’ять вайбових композицій про відчуття, мрії, рух та пошук себе. Пісні, які увійшли до дебютного альбому музиканта, набували своєї форми протягом трьох років та об’єднані фірмовим бархатистим вокалом і звучанням MAX NEWELL.

Основна ідея міні-альбому - ніколи не пізно. Ніколи не пізно висловити свої почуття, здійснити свої мрії, змінити себе та своє життя. Та все це не можливо без переосмислення особистого досвіду.

MAX NEWELL (фото: Muscreators)

Як стверджує MAX NEWELL, цей шлях полягає у вивченні та розумінні себе. У подоланні власних страхів та протиріч, у розширенні внутрішніх кордонів. Загалом, це певна подорож внутрішнім світом автора, в якій кожна зупинка - це можливість щось зрозуміти, усвідомити та вилити у чергову музичну композицію.

"Однойменну пісню "Who are you" я написав три роки тому, після чергового розриву відносин з дівчиною. Пісня про пошук себе та про цикли в які ми часто потрапляємо в нашому житті. Не змінюючи нічого, продовжуючи рухатися чомусь очікуємо, що саме цього разу наші дії призведуть до іншого результату. Але отримуємо все теж, що було раніше. Чи варто гаяти час та знаходити нові виправдовування? Мабуть, що ні", - розповідає MAX NEWELL.