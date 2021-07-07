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Український співак перевтілився в маніяка у новому відео: "параноїдальне кохання"

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Середа 07 липня 2021 17:43
Український співак перевтілився в маніяка у новому відео: "параноїдальне кохання" Фото: Denis Borisoffsky (Muscreators)
Автор: Lite

Після колаборації із зірками української рок-сцени - Green Grey, співак Denis Borisoffsky презентує свій новий сингл "Мій сон".

Як розповів артист, його нова пісня - про параноїдальне кохання, яке в кожного буває різним. Коли до кінця не знаєш людину в яку закоханий, багато чого вигадуєш, кидаєш всі справи та лише про це й думаєш.

"Відчувши на собі одержимість коханням, всі ті емоції й стан зацикленості на комусь, мій внутрішній космос створив нову пісню. Можна радіти навіть від нещасливого кохання. Потрібно лише залишатися собою. Ми маємо вміти радіти за інших, захоплюватися музою навіть на відстані. Бути добрішими, щоб любов була в нас завжди. Це перша моя пісня без приспівів. На це мене надихнув Сергій Бабкін, оскільки пісні без приспівів більш глибокі. Приспіви на себе часто тягнуть увагу й губиться мікро-дрібниця куплетів. Для мене це переломний момент, оскільки готую ще кілька пісень без приспівів", - розповідає Денис.

Основний мотив кліпу - маніяк, який не чує інших, повністю одержимий своєю ідеєю. Мотив відео перетинається з темою булінгу та домашнім насиллям. Тому в кліпі кожен може побачити те, до чого може призвести булінг.

Нагадаємо, нещодавно українська артистка розповіла про припинення кар'єри в Лондоні і повернення на батьківщину.

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