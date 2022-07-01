ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото

Новость на русском →
П'ятниця 01 липня 2022 12:22
Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото Роман Скорпіон (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)
Автор: Lite

Український співак, автор хітів "Поцілую" і "Закохався" Роман Скорпіон зустрівся із дітками-переселенцями з Маріуполя, Ізюму, Києва та Бахмута.

У своєму Instagram артист показав чуттєві фото із зустрічі з внутрішньо переміщеними родинами, які тікали від війни у західні області України.

"Мене надзвичайно вразила щирість діток, зокрема Оксанка, яка не зважаючи на свій юний вік знає, що хоче від цього життя та є цілеспрямованою. Вона харизматична та неординарна", - підписав одне фото співак.

Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото

Роман Скорпіон з Оксанкою (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

А цей хлопчик з ведмедиком родом із Харкова. Його мама сказала, що не знає, чи є ще куди повертатись...

Український співак зустрівся з дітками із Маріуполя, Харкова і Бахмута: чуттєві фото

Роман Скорпіон з переселенцями (фото: instagram.com/roman.skorpion_official)

"Вони дякують Богу, що живі. А це найголовніше!" - написав Роман.

За словами зірки, його мета "сприяти відновленню психоемоційного стану за допомогою музики чи реабілітації".

"Організація заходів спрямована саме у цьому напрямку! Приклади таких відважних українців доводять те, що нас не подолати та разом ми сила. Я готовий всебічно сприяти розвитку таких талановитих діток", - додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

"Боже, як я сумую, мамо…": Олена-Крістіна Лебідь розчулила історією про родину

"Він старший за мене": Могилевська розповіла про свого обранця

Наталка Карпа показала відео зустрічі маленької доньки з батьком-захисником: чіпає до сліз

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу
STYLER
Кондратюк сказав, що потрібно робити з Макаревичем і Ахеджаковою
Кондратюк сказав, що потрібно робити з Макаревичем і Ахеджаковою