Український репер записав унікальний трек: є лише один шлях - це праця

Rowskie несе в українську музику новий жанр

Київський артист Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй". Це відео, як і сама композиція, є свого роду унікальним явищем для української музичної сцени.

Справа у тому, що хлопець працює в британському жанрі грайм, який хоч і виник ще на початку нульових, та до нашої культури добрався порівняно недавно - після виходу кримінальній комедії Гая Річі "Джентльмени".

Таким чином, Rowskie - один з перших, хто наважився прищепити грайм-естетику українській реп-сцені.

"Цим відео я хотів сказати одне: чим би ти не займався, є лише один шлях - це праця. Тому що за всіма іменами, брендами, компаніями, музичними колективами, що досягають успіху, є довга і тривала історія, яку зазвичай люди не помічають і не знають. Через терни до зірок! Насолоджуйся дорогою, навіть якщо вона часом буває дуже складною", - коментує сам артист.

Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй"

Текст треку "Рудбой, працюй":

Кожен мій крок до мікро штовхає до спогадів, ким я був до

“Боже дай мені сил стати феноменальним емсі”

Такими молитвами я починав свій ранок – трохи не як усі

Було важко бути емсі, прокинувшись не в Теннессі.

Афірмації у голові – тримали зв”язок із моєю musique

Студентські роки – хасл двадцять чотири на сім

Три одночасних місця роботи – проте уся ніч у пошуках рим

Моя підсвідомість заперечувала того часу плин.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

…workout

Через терні до зір – інакше ніяк; де мікрофон - то вічний маяк

Жага бути там, жага робити так щоби палало усе, щоби сіяло лице

Позаяк, хотів бути чесним до себе – щоби робити значимі речі,

Будувати ком'юніті тут і для тебе.

Тому і понині я вірю у небо, кожен твій успіх має стати кредо

Твоя мрія і ти – одне ціле, все просто як чорне і біле.

Єдиний час – це зараз, єдине місце – тут,

Використай цей звук - як ненаписаний статут.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

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