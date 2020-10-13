ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Український репер записав унікальний трек: є лише один шлях - це праця

Новость на русском → Вівторок 13 жовтня 2020 14:09
Український репер записав унікальний трек: є лише один шлях - це праця Rowskie (фото: прес-служба артиста)
Автор: Lite

Rowskie несе в українську музику новий жанр

Київський артист Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй". Це відео, як і сама композиція, є свого роду унікальним явищем для української музичної сцени.

Справа у тому, що хлопець працює в британському жанрі грайм, який хоч і виник ще на початку нульових, та до нашої культури добрався порівняно недавно - після виходу кримінальній комедії Гая Річі "Джентльмени".

Таким чином, Rowskie - один з перших, хто наважився прищепити грайм-естетику українській реп-сцені.

"Цим відео я хотів сказати одне: чим би ти не займався, є лише один шлях - це праця. Тому що за всіма іменами, брендами, компаніями, музичними колективами, що досягають успіху, є довга і тривала історія, яку зазвичай люди не помічають і не знають. Через терни до зірок! Насолоджуйся дорогою, навіть якщо вона часом буває дуже складною", - коментує сам артист.

Rowskie випустив відео на трек "Рудбой, працюй"

Текст треку "Рудбой, працюй":

Кожен мій крок до мікро штовхає до спогадів, ким я був до
“Боже дай мені сил стати феноменальним емсі”
Такими молитвами я починав свій ранок – трохи не як усі
Було важко бути емсі, прокинувшись не в Теннессі.

Афірмації у голові – тримали зв”язок із моєю musique
Студентські роки – хасл двадцять чотири на сім
Три одночасних місця роботи – проте уся ніч у пошуках рим
Моя підсвідомість заперечувала того часу плин.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

…workout
Через терні до зір – інакше ніяк; де мікрофон - то вічний маяк
Жага бути там, жага робити так щоби палало усе, щоби сіяло лице
Позаяк, хотів бути чесним до себе – щоби робити значимі речі,
Будувати ком'юніті тут і для тебе.

Тому і понині я вірю у небо, кожен твій успіх має стати кредо
Твоя мрія і ти – одне ціле, все просто як чорне і біле.
Єдиний час – це зараз, єдине місце – тут,
Використай цей звук - як ненаписаний статут.

Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!
Рудбой, працюй! Рудбой, працюй!

Раніше Тіна Кароль показала, як тонула, підривала, ходила по воді і палила готель у новому кліпі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу музыка
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Тіхановська оголосила Лукашенку ультиматум