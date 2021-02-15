Український шоумен зворушливо звернувся до сина: немає слів, щоб описати це щастя!
Український шоумен і співак Юлік (Назар Гук) святкує день народження сина - Денису виповнилось п’ять років.
У своєму Instagram-акаунті артист показав рідкісні світлини із спадкоємцем.
Зауважимо, що первістка екс-учаснику гурту DZIDZIO подарувала дружина Катерина у 2016 році.
"Щасливий, бо саме 15.02.2016 на світ з’явився він - син Денис! Немає слів, щоб описати це щастя! З днем народження, Нися", - підписав зворушливу світлину Юлік.
Юлік з сином і дружиною (фото: instagram.com/julikofficial)
Реакція з боку шанувальників не змусила на себе чекати. Друзі та колеги почали вітати малого Гука.
- Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим
- Нехай золотце ваше буде здоровеньким
- Хай росте дужий!
- Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.
- Вітаю всю родину зі святом!
До слова, шоумен активно висвітлює спільнопроведений час із сином. Разом вони полюбляють готувати, розважатись та навіть працювати.
Раніше ми писали, що відомий український шоумен потрапив в аварію у Києві через ожеледицю.
Також Юлік не так давно описав свій ідеальний відпочинок і розкрив секрети догляду за собою.