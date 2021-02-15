Український шоумен зворушливо звернувся до сина: немає слів, щоб описати це щастя!

Український шоумен і співак Юлік (Назар Гук) святкує день народження сина - Денису виповнилось п’ять років.

Зауважимо, що первістка екс-учаснику гурту DZIDZIO подарувала дружина Катерина у 2016 році.

"Щасливий, бо саме 15.02.2016 на світ з’явився він - син Денис! Немає слів, щоб описати це щастя! З днем народження, Нися", - підписав зворушливу світлину Юлік.

Юлік з сином і дружиною (фото: instagram.com/julikofficial)

Реакція з боку шанувальників не змусила на себе чекати. Друзі та колеги почали вітати малого Гука.

Вітання синочку! Нехай буде здоровим та щасливим

Нехай золотце ваше буде здоровеньким

Хай росте дужий!

Золотому привіт! Вітаю його! А вам, батьки, терпіння, сили до такого шустрого, прикольного та розумного хлопчика.

Вітаю всю родину зі святом!

До слова, шоумен активно висвітлює спільнопроведений час із сином. Разом вони полюбляють готувати, розважатись та навіть працювати.