Українській моделі понівечили руки у дорогому манікюрному салоні: "і за це я заплатила 3500 грн"
Нещодавно переможниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик вирушила працювати в Об'єднані Арабські Емірати, де їй запропонували контракт в одному з найбагатших міст світу - Дубаї.
Але життя в цьому місці не таке солодке, як здається на перший погляд. Наприклад, нещодавно Таня сходила на манікюр за 3500 грн, під час якого їй понівечили руки.
Про цей вкрай неприємний епізод популярна модель розповіла в коментарі "Новому каналу".
"Клієнти попросили зробити металік-манікюр для зйомки. Мій менеджер вибрала салон, їхати треба було терміново, а я була дуже сонна... Там мені зробили найжахливіші нігті в моєму житті! Порізали кутикулу, манікюр виглядав просто жахливо, все покриття - в пухирцях... І за це я заплатила 130 доларів, тобто 3500 грн. Причому коли мені порізали кутикулу і звідти почала литися кров, переді мною навіть не вибачилися. Лише за п'ять хвилин дівчина протерла мені палець антисептиком зі словами: "Ну що, пече?" Кажу: "Ну, так". А вона: "Нічого, зараз минеться", - згадує Таня.
Ось такий манікюр за 100 доларів (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
Наслідки роботи майстра українка побачила на своїх нігтях не відразу - в салоні було погане світло, тому розбиралася з beauty-свавіллям модель вже вдома.
"Почалися переговори з менеджером. Звісно, я хотіла повернути гроші назад. Зв'язавшись із салоном, почула лише вибачення (раніше потрібно було), а ще вони дуже просили видалити всі мої сторіс про манікюр. Навіть почистили всі коментарі під постами, які залишили мої підписники. Всі ці розірки мені дуже набридли. Зрештою я написала салону доволі агресивне повідомлення, після якого гроші повернулися в ту ж мить. Висновок такий: не вирушайте на манікюр сонними та відстоюйте свої права!" - закликала переможниця модельного реаліті.
Таня Брик (фото: instagram.com/tatyana_bryk)
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