Українці наробили шуму в Китаї: "зустрічали як суперзірок!"

Популярна українська група "Бамбінтон" вийшла на міжнародний рівень. Все завдяки хіту "Зая", який, як виявилося, полюбився мільйонам меломанів з Китаю.

І українців запросили виступити на топовому китайському телешоу Universal Show.

"Нас зустрічали як суперзірок!" - говорять артисти.

Вже в Китаї музиканти дізналися, що в місцевому TikTok на їх пісню знято понад 2,5 мільярди (!) відео.

Після відвідування Піднебесної група вирішила зробити трек китайською мовою, як данину поваги місцевої аудиторії. Так з'явився стьобний танцювальний сингл "Party Music Bambinton".

Варто відзначити, що над аранжуванням нового треку працював Слава Кондрашин - автор хіта "Вите надо выйти".



До речі, трек сподобався не тільки китайцям. Але і українцям.