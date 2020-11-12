У ультраміні і шкіряних чоботях: блондинка Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим відео
Співачка змінила колір волосся і стала блондинкою
Надя Дорофєєва відіграла останній концерт у складі гурту "Время и Стекло" і пустилася у сольне плавання. Дівчина встигла записати власний трек і також показала тізер до нього, правда ніяких подробиць не розкривала – шанувальникам не відома ні дата виходу, ні назва пісні. Зате зірка продовжує інтригувати фоловерів і лише показала в Instagram ефектні кадри біля басейну в спокусливому вбранні, ніби натякаючи на вихід кліпу.
Надя дефілює вздовж води в обтягуючій ультра короткій сукні-міні, поверх якої одягнула топ, інкрустований камінням, і шкіряних чоботях на підборах. Крім того, на відео добре видно, що Надя змінила колір волосся і стала блондинкою.
Співачка вирішила не підписувати ролик, надавши шанувальникам можливість висловити в коментарях свою думку.
- В очікуванні чогось бомбічного
- Неймовірна!
- Вау, це дуже круто
- Це вогонь
- Ти красуня
- Бомба
- Як круто
- Ну Богиня
- Клас, клас, вогонь! Надюшка, ти супер!
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва полонила шанувальників кокетливим селфі.
До речі, Надя Дорофєєва показала, як носити шкіряні тренди осені – піджак і шорти.