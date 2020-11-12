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У ультраміні і шкіряних чоботях: блондинка Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим відео

Новость на русском → Четвер 12 листопада 2020 15:38
У ультраміні і шкіряних чоботях: блондинка Дорофєєва розбурхала мережу спокусливим відео Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка змінила колір волосся і стала блондинкою

Надя Дорофєєва відіграла останній концерт у складі гурту "Время и Стекло" і пустилася у сольне плавання. Дівчина встигла записати власний трек і також показала тізер до нього, правда ніяких подробиць не розкривала – шанувальникам не відома ні дата виходу, ні назва пісні. Зате зірка продовжує інтригувати фоловерів і лише показала в Instagram ефектні кадри біля басейну в спокусливому вбранні, ніби натякаючи на вихід кліпу.

Надя дефілює вздовж води в обтягуючій ультра короткій сукні-міні, поверх якої одягнула топ, інкрустований камінням, і шкіряних чоботях на підборах. Крім того, на відео добре видно, що Надя змінила колір волосся і стала блондинкою.

Співачка вирішила не підписувати ролик, надавши шанувальникам можливість висловити в коментарях свою думку.

  • В очікуванні чогось бомбічного
  • Неймовірна!
  • Вау, це дуже круто
  • Це вогонь
  • Ти красуня
  • Бомба
  • Як круто
  • Ну Богиня
  • Клас, клас, вогонь! Надюшка, ти супер!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва полонила шанувальників кокетливим селфі.

До речі, Надя Дорофєєва показала, як носити шкіряні тренди осені – піджак і шорти.

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