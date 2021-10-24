В ультраміні і з трендовою зачіскою: Леся Нікітюк підкорила сміливим образом

Леся Нікітюк не боїться сміливих нарядів, які вона демонструє на модельній фігурі - ведуча вибирає облягаючі силуети, звабливі міні і жіночні спокусливі фасони . Її образи часто відрізняються відвертістю, ведуча стежить за трендами і виглядає актуально в будь-якиу пору року.

Так, Леді Ле продемонструвала шанувальникам в Instagram черговий пікантний образ в міні.

На Лесі - облягаюча чорна водолазка з оригінальним монохромним малюнком, що виділив і підкреслив її хвилюючі вигини, а також ультра коротка міні спідниця зі зміїним принтом. Аксесуари - масивний трендовий срібний ланцюг на шиї. Ще одна помітна модна деталь образу - так званий пірсинг для волосся (хеірпірсінг) або зачіска в стилі вікінгів (металеві колечка і різні прикраси на невеликій кісці).

Леся Нікітюк показала сміливий образ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леді Ле воліла обмежитися природним макіяжем і скористалася нюдовою помадою – саме вона частий фаворит у створенні мейка Лесі.

Варто зазначити, що нещодавно Леся з розмахом відзначила 34-річчя і в підписі під знімками в сміливому образі поміркувала про новий етап життя:

"Ви спитаєте мене, як воно в 34? Я з вами завжди відверта, тому розказую! Одразу після Дня Народження, дуже захотілось послухати "Ретро FM"

Вчора без причини сходила в ЖЕК

Дітей я ще не маю, але чогось дуже захотілося онуків

І останнє.. нагадайте в коментарях, коли в Сільпо акція на рибу? У п'ятницю чи в суботу?".

Підписники телезірки підхопили її жартівливий тон і почали іронізувати щодо віку в коментарях. Звичайно ж, вони залишали для Лесі компліменти.