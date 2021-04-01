"Покращена мамина копія": 20-річна дочка Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі
Соня Кіперман, старша дочка Віри Брежнєвої, 30 березня відсвяткувала 30-річчя. Незважаючи на пандемію, вся сім'я з такого приводу вирішила зустрітися в ОАЕ і провести відпустку весело і дружно. Дівчина поділилася своїми гарячими пляжними фото з підписниками.
Так, вона запостила в Instagram кілька фото в білому бікіні і показала струнку фігуру і плоский животик.
"Золота дівчинка", - підписала щасливі кадри на пляжі Соня. Мама дівчини була однією з перших, хто оцінив знімки доньки – вона залишила для неї кілька красномовних сердечок. Судячи по локації, Соня зараз відпочиває в Дубае.
- Чарівна
- Яка ж красива
- Красуня
- Мамина копія, але, звичайно, інша, поліпшена. Сподіваюся, наймудріша Віра не в журбі, а в радості від цього
- Більш ніж прекрасна
Соня влаштувала фотосесію на пляжі (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
До речі, в жарку країну Соня полетіла разом з мамою Вірою Брежнєвою, молодшою сестрою Сарою, тіткою Вікторією Галушко і двоюрідними сестрами. Схоже, дружна сім'я жіночим колективом чудово проводить час на одному з рукотворних островів - Bluewaters Island.
Нагадаємо, що раніше Соня з'явилася в кліпі мами і для цього спеціально прилетіла з США.