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"Покращена мамина копія": 20-річна дочка Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі

Новость на русском → Четвер 01 квітня 2021 23:25
"Покращена мамина копія": 20-річна дочка Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Соня Кіперман, старша дочка Віри Брежнєвої, 30 березня відсвяткувала 30-річчя. Незважаючи на пандемію, вся сім'я з такого приводу вирішила зустрітися в ОАЕ і провести відпустку весело і дружно. Дівчина поділилася своїми гарячими пляжними фото з підписниками.

Так, вона запостила в Instagram кілька фото в білому бікіні і показала струнку фігуру і плоский животик.

"Золота дівчинка", - підписала щасливі кадри на пляжі Соня. Мама дівчини була однією з перших, хто оцінив знімки доньки – вона залишила для неї кілька красномовних сердечок. Судячи по локації, Соня зараз відпочиває в Дубае.

  • Чарівна
  • Яка ж красива
  • Красуня
  • Мамина копія, але, звичайно, інша, поліпшена. Сподіваюся, наймудріша Віра не в журбі, а в радості від цього
  • Більш ніж прекрасна

&quot;Покращена мамина копія&quot;: 20-річна дочка Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі

&quot;Покращена мамина копія&quot;: 20-річна дочка Брежнєвої засвітила струнке тіло на пляжі

Соня влаштувала фотосесію на пляжі (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

До речі, в жарку країну Соня полетіла разом з мамою Вірою Брежнєвою, молодшою сестрою Сарою, тіткою Вікторією Галушко і двоюрідними сестрами. Схоже, дружна сім'я жіночим колективом чудово проводить час на одному з рукотворних островів - Bluewaters Island.

Нагадаємо, що раніше Соня з'явилася в кліпі мами і для цього спеціально прилетіла з США.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Віра Брежнєва Соня Киперман
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