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Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці "Холостяка"

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Середа 13 жовтня 2021 09:39
Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці "Холостяка" Анна Богдан і Михайло Заливако (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Марина Настевич

Переможниця реаліті "Холостяк 11" Анна Богдан щаслива у відносинах з головним героєм Михайлом Заливако. Пара живе разом, багато подорожує і виглядає дуже щасливою. Дівчина любить спілкуватися з шанувальниками в мережі - так, вона вирішила поділитися порадами, які допоможуть їм поліпшити своє життя.

Корисною інформацією, а також романтичними осінніми фото з коханим Богдан поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Анна і Михайло зображені сидячими на траві, а за їх спинами - атмосферний туман. Екс-"Холостяк" ніжно обіймає обраницю, а та щасливо посміхається.

Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці &quot;Холостяка&quot;Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці &quot;Холостяка&quot;

Анна Богдан і Михайло Заливако щасливі разом (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Далі турагент запропонувала мотивуючі рекомендації.

"Ми самі ускладнюємо своє життя, хоча рішення завжди поруч, але ми його не помічаємо", - зазначила дівчина.

10 порад від Анни Богдан, щоб поліпшити своє життя:

1. Спробуй щовечора аналізувати минулий день. Що тобі вдалося? Що - ні? Як потрібно було зробити так, щоб все вийшло ідеально?

2. Присвячуй читанню хоча б 30 хвилин кожен день.

3. Частіше читай добірки цитат. Це - концентроване зібрання мудрості.

4. Вибирай собі "корисну пораду дня" і застосовуй.

5. Будь спостережливішою. Стеж за всім, що відбувається навколо тебе. Навколишнє життя - відмінне джерело для нового досвіду і нових ідей.

6. Не упускай жодної ідеї, що приходить тобі в голову. Записуй кожну - якщо навіть не вийде реалізувати її відразу, ти можеш повернутися до неї потім.

Як поліпшити своє життя: 10 порад від переможниці &quot;Холостяка&quot;
Анна Богдан поділилася мотивуючими порадами (фото: instagram.com/hannastorozhuk)⠀

7. Бери більше від оточуючих тебе людей. Навколо тебе - кругообіг прикладів, ідей, слів, відносин, помилок, досвіду. Помічай і використовуй на свою користь.

8. Завжди носи з собою книгу або журнал. Таким чином ти використовуєш на свою користь будь-який проміжок часу, який раніше міг пропасти даром - час в дорозі, черги, в очікуванні результатів.

9. Роздумуй. Візьми це в звичку. Це - і "гімнастика для мізків", і відмінна можливість вносити ясність в твої дії.

10. Обов'язково прописуйте свої основні і проміжні цілі з датами. Ви повинні точно усвідомлювати, що і коли у вас буде.

Нагадаємо, що Михайло Заливако та Анна Богдан підкорили романтичним осіннім фотосетом.

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