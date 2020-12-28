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Без розуму один від одного: Тіна Кунакі показала жаркі фото з Венсаном Касселем з особистого архіву

Новость на русском → Бразилія, Понеділок 28 грудня 2020 18:37
Без розуму один від одного: Тіна Кунакі показала жаркі фото з Венсаном Касселем з особистого архіву Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі і Венсан Кассель – одна з найяскравіших пар серед знаменитостей. Закохані вже багато років разом, і поступово шанувальники перестали бачити в їх парі підступ, оцінивши міцність цього союзу. Як 54-річний актор, так і 23-річна модель часто демонструють світові свої почуття в мережі, викладаючи спільні знімки і зізнаючись у коханні один одному оригінальним способом. Цього разу активність проявила Тіна, виклавши в сторіз рідкісні фото за запитом своїх послідовувачів.

Без розуму один від одного: Тіна Кунакі показала жаркі фото з Венсаном Касселем з особистого архівуБез розуму один від одного: Тіна Кунакі показала жаркі фото з Венсаном Касселем з особистого архівуБез розуму один від одного: Тіна Кунакі показала жаркі фото з Венсаном Касселем з особистого архівуТіна і Венсан на архівних фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

Так, вона показала масу фото з особистого архіву: свої дитячі знімки, фото батьків, улюблені кадри, а також не стала відмовляти собі в задоволенні показати фото з коханим чоловіком. Причому вони виявилися досить жаркими. За визнанням самої Кунакі, її улюблене фото з Касселем – зроблене на березі океану. Пара йде по березі, при цьому Венсан обіймає дружину, поклавши руку їй на сідниці. Не менш яскравими і ефектними були і фото з весілля, які Тіна також вирішила згадати.

До речі, Тіна Кунакі частенько радує фанатів подібними дійствами у мережі. Минулого разу дівчина розповіла багато цікавих фактів про себе. А також зізналась, що мріє народити Венсану ще кількох дітей.

Раніше Тіна Кунакі показала гарячі фото в одному бікіні.

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