Вміє виносити мозок: чоловік Катерини Кухар вразив одкровеннями про кохану

Зоряна балетна пара України Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом вже 12 років. Подружжя виховує сина і дочку і практично нерозлучне, адже вони разом і вдома, і на роботі, та і відпочивають завжди тільки вдвох або з дітьми. Олександр зізнався, що йому подобається такий ритм життя, а без дружини він відчуває себе самотньо.

За словами чоловіка, йому комфортно завжди бути з дружиною і їздити з нею на гастролі.

"Є вислів: "Куди ж ти зі своїм самоваром?" А мені без самовара некомфортно. Коли мій самоварчик поруч, я розумію, що у мене завжди все під рукою", – підкреслив танцюрист.

Він також зізнався, що Катерина дуже турботлива. Вона завжди дбає, щоб коханий був здоровий, тепло охайно одягнений, ситий і в комфорті – з подушкою і фільмом на ноутбуці. Якщо ж артист балету їде на гастролі один, то не бере з собою нічого.

"Я ходжу голий, голодний, недоглянутий. З одного боку – це кайф, ти відпочиваєш, мозок ніхто тобі не виносить, бо Катя вміє виносити мозок. Але дуже самотньо виходить. Вона ідеальний варіант того, що мені потрібно. Бо я, чесно зізнаюся, з халатністю ставлюся до свого здоров'я, а вона у цьому плані мене береже", – розповів Олександр.

На таку турботу дружини він відповідає тим же. Чоловік робить все, щоб Кухар не займалася домашніми справами і навіть не думала про це: "Я роблю її життя, її побут значно легше. Я допомагаю, щоб вона не витрачала час на те, що їй не треба".

Олександр Стоянов розповів про життя з Катериною Кухар і ревнощі у парі (відео: Youtube)

При цьому пристрасть у їх відносинах все ще збереглася.

"У мене з Катею відчуття того, що моя жінка завжди поруч зі мною, це дуже комфортно. І хоча у нас вже давно не цукерково-букетний період, все ж 12 років разом, вона для мене наполовину залишається як коханка, ну а наполовину дружина", - поділився Стоянов.

Що стосується ревнощів у парі, то артист безмежно довіряє дружині, але при цьому вони можуть зрідка влаштувати емоційну сцену.

"Раніше, коли мені було 19-20 років, ревнощі зашкалювали. Але зараз, враховуючи, скільки років ми разом, скільки всього ми пережили, скільки перевірок ми пройшли - у мене абсолютна довіра до своєї дружини. Я знаю її як облуплену, я впевнений в ній, і немає абсолютно ніяких передумов ревнувати. Але почуття ревнощів повинно бути, тому що воно надає таку перчинку у відносинах і ми іноді влаштовуємо один одному такі сцени практично на рівному місці: хтось комусь посміхнувся, позагравав. Ми розуміємо, що далі цього не заходить, але все одно такі сцени дуже працюють. Але ми навіть сваримося на позитиві", - зізнався Олександр.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов разом вже 12 років (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)