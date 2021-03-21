Вміти помічати: Маша Єфросиніна розкрила свій секрет сімейного щастя

З 2012 року 20 березня у всьому світі відзначають День щастя. В честь свята українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася своїм секретом того, як бути щасливою, а також зворушила ніжним фото зі своїм коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Зірка поділилася в Instagram романтичним чорно-білим фото з чоловіком, на якому вони зняті зі спини. При цьому пара міцно обіймає одне одного за талію.

Маша, яка щаслива в шлюбі з чоловіком вже 17 років і виховує з них двох дітей, розкрила своє бачення щастя і того, як можна його примножити.

Маша Єфросиніна зворушила сімейним щастям з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Кажуть, Щастя любить тишу... Для мене це чергове відсилання до пережитків типу "що скажуть люди?" або, того гірше, "не радіти щастю, щоб його не наврочити". Говорити про своє щастя голосно або тихо - це особистий вибір і внутрішня свобода кожного. Але ось від чого б Щастя, напевно, точно не відмовився, так це від того, щоб люди його вміли помічати. А помітивши, приймали з вдячністю. Прийнявши ж, цінували кожну секунду, поки щастя розливає лоскотливе тепло по венах", - зізналася ведуча.

Фолловери подякували Єфросиніній за мудрі слова і залишили багато теплих відгуків їй з чоловіком.