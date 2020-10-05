Унікальна українська співачка розповіла як тримає себе в фантастичній формі

Софія Єгорова розкрила секрет своєї прекрасної фігури

20-річна співачка Софія Єгорова, яка сотні разів представляла Україну на міжнародних конкурсах і завойовувала призові місця для нашої країни, поділилася секретами краси.

"У мене є щоденний ранковий ритуал - зарядка. Причому вже протягом семи років вона, можна сказати, одна і та ж. Вона задає темп, енергію та натхнення на цілий день! А дні у мене дуже різноманітні і завантажені. Я прокидаюся рано-вранці, десь о 5:30 чи 6:00, щоб о 9:00 вже бути на тренуванні з акробатики. Потім в 12:00 вже їду на вокал. О 15:00 біжу на пантоміму, а в 18:00 можу зустрітися з подругою і піти на прогулянку по Києву", - зізналася дівчина в інтерв'ю Lite.

За її словами, їй подобається експериментувати в догляді за собою.

"Я люблю пробувати різні види масажу, вакуум, вітамінки - в цьому напрямку завжди подобається знаходити нові "відтінки". Ще обожнюю вмиватися вранці, можу провести у ванній більше 1,5 години - вмиваюся, наношу доглядові засоби, клею патчі і танцюю перед дзеркалом. Дуже люблю тканинні маски для обличчя. У мене завжди в холодильнику лежить 3-4 маски на різні випадки", - каже Софія.

Софія Єгорова (фото: instagram.com/sofia.yegorova)

Музика теж допомагає налаштуватися на гарний лад.

"Наприклад, одна з моїх пісень - ремікс на "Ми є любов", на яку я зняла mood video - легка, танцювальна, позитивна і сонячна! Як раз під неї я найбільше люблю танцювати вранці і робити зарядку", - зазначила співачка.

Софія Єгорова презентувала яскраве mood video "Ми є любов"

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