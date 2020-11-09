Рівень мімімі зашкалює: Джіджі Хадід показала селфі з новонародженою дочкою

Дівчинка вже стильна!

Джіджі Хадід не так давно вперше стала мамою - популярна модель народила доньку від музиканта Зейна Маліка. Але фото з малятком все ще рідкість на сторінці старшої Хадід. 25-річна матуся поки що поділилася всього парою знімків новонародженої дочки: на честь її появи на світ, а також на Хеллоуїн. А також показала, що сама вона перебуває в прекрасній формі після пологів. І ось на сторінці Джіджі в мережі Instagram з'явилося нове фото з крихтою, яке вже встигло зібрати масу зворушених відгуків.

Нове фото Джіджі з донькою (фото: instagram.com/gigihadid)

Джіджі закинула фото собі в сторіз, не ставши публікувати його. Сама молода мама лежить на ліжку, тримаючи на собі дівчинку. Одягнена Хадід в бежевий світшот і блакитні штани. Образ доповнила незвичайна зачіска (волосся модель заплела в дві коси), легкий макіяж і невеликі сережки. Дівчинку Джіджі також, судячи з усього, намагається одягати яскраво і незвично. Мала приміряла білу сорочку та сірі штани-джинси, які доповнюють гірчично-жовті шкарпетки.

Джіджі Хадід з Зейном Маліком (фото: instagram.com/gigihadid)

Личко новонародженої, як і раніше, Джіджі не показала, зате сама вона виглядає неймовірно спокійною і умиротвореною. "Вона випромінює світло", - підписала фото молода матуся.

До речі, батько малятка також обожнює знімки з нею. 27-річний музикант зізнавався, що народження доньки перевернуло його світ з ніг на голову. Тепер він мріє тільки про одне - не розчарувати ні дочку, ні кохану Джіджі. "Коли народилася дівчинка, Зейн був дуже емоційний. Це був особливий момент для нього. Він заявив, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні дочку, ні Джіджі. Він хоче бути найкращим батьком і дуже схвильований", - зізнаються інсайдери.

Нагадаємо, раніше фото онучки показала мама Джіджі і Белли - Іоланда Хадід.