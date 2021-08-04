Прискорювач всередині: Осадча в смугастому купальнику розповіла, що встигла зробити за літо

В очікуванні на світ нового члена сім'ї Катя Осадча проводить час на морі в Туреччині разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і молодшим сином Іваном. І хоч вагітна телеведуча і скаржиться на відсутність талії, все одно не упускає випадку зробити нові фото в купальнику.

У своєму Instagram вона поділилася ефектним знімком, а також розповіла, що вже встигла зробити за літо.

Катя зображена на пляжі під парасолькою, на ній - красивий біло-рожевий смугастий купальник з широким поясом, а також солом'яний капелюшок і сонцезахисні окуляри. Ведуча променисто посміхається і виглядає дуже задоволеною.

Вагітна Катя Осадча показала акуратний животик в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча поділилася, що це літо вийшло у неї вельми активним, адже потрібно встигнути зробити все до народження дитини.

"Інтенсивне літо. Здається, що за два місяці встигли охопити майже всі літні пригоди, прискорювач всередині не дає спокою. Навіть ремонт майже закінчено. Польоти на море і не тільки, черешня, кавуни та кукурудза на сніданок, обід і вечерю, багато зйомок і навіть відпустка. Але попереду цілий місяць літа, кавунів і водних процедур. Які ваші плани на останній місяць літа, що ще не встигли зробити?" - розповіла знаменитість.

Фолловери не в перший раз відзначили, що вагітність Каті до лиця, і залишили їй багато компліментів в коментарях.