Втомилися один від одного: відомий продюсер розкрив правду про стосунки з Іриною Білик

Юрій Нікітін висловився про успіх української поп-діви

Український продюсер Юрій Нікітін довгий час працював з українською поп-дівою Іриною Білик, а також коли їх пов'язували ще й романтичні стосунки. Але зірка припинила співпрацю в 2014 році, змінила творчу команду та менеджмент і відправилася в самостійне плавання. Юрій прокоментував успіхи своєї екс-підопічної і розповів, яким характером насправді вона володіє.

В рамках YouTube-проекту "Слава +", Юрій згадав, хто прийняв рішення припинити співпрацю та висловився про характер зірки.

"У неї зовсім не складний характер. Ми прийняли рішення в якійсь третій емоційний сплеск - це навіть не можна назвати конфліктом - не працювати разом. Це було плюс-мінус обопільно. Я намагався зробити так, щоб наш союз продовжувався. Але ми, напевно, просто втомилися один від одного", – зазначив Нікітін.

Разом з тим Юрій продовжує вважати Ірину легендою української естради, яка залишила свій незабутній слід в історії українського шоу-бізнесу.

"Вона перейшла в ранг легендарних артистів. Вона легенда, вона стоїть над ринком", – вважає Нікітін.

Також він дав характеристику нинішнє становище артистки і вказав недоліки, на які варто звернути увагу, щоб популярність зірки злетіла вгору.

"У мене відчуття, що вона заслуговує бути як легендою, так і перебувати в топах – а це інший рівень роботи. Це менеджмент. Може, їй не вистачає більш сміливих продуманих стратегій. Більш усвідомлених і конкретних кроків", – поділився своєю думкою Нікітін.

Нагадаємо, що раніше Юрій Нікітін висловився про феномен Вєрки Сердючки у виконанні Андрія Данилко.

До речі, Дмитро Коляденко висловився про життя з Іриною Білик.