ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ранкові танці: Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 12:31
Ранкові танці: Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Настя Каменських після схуднення стежить за фігурою і намагається підтримувати себе у формі. Вона правильно харчується і не забуває про рух - так, артистка показала, з чого почала свій день.

Зірка влаштувала запальні танці і поділилася відеороликом в Instagram.

На відео Настя постала в облягаючому спортивному комбінезоні чорного кольору з пікантним вирізом в районі грудей. Таке вбрання вигідно підкреслило апетитні форми співачки. Вона не стала наносити макіяж, а волосся зібрала в пучок.

Каменських з'являється в кадрі зі своїм собакою Мімі на руках, після чого ставить тварину на підлогу і починає спокусливо вертіти стегнами під музику. На задньому плані видно рожевий фітнес килимок і гантелі.

"Спортивний ранок", - підписала публікацію артистка.

Фолловери похвалили зірку і подякували за мотивацію, захоплюючись її гнучкістю і красою в коментарях.

  • Молодець, ось правильно, гнучке тіло - молоде тіло
  • Красуня
  • Настя, чому ти досі не береш участь у Танці з зірками?
  • Оййй красива! добрий спортивний!
  • Я теж люблю вранці танцювати. Таким чином піднімається настрій на весь день
  • Крута
  • Супер, як класно
  • Красива Настя. Мій ранок такий же, з гнучкого тіла. Ух, подобається танці і спорт
  • Така граціозна

Нагадаємо, раніше Каменських в бікіні розохотила мережу "королівським шльопом" від Потапа - співачка показала жарке фото з чоловіком.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменських
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Відставити паніку! Синоптики дали прогноз на жовтень 2021
Відставити паніку! Синоптики дали прогноз на жовтень 2021