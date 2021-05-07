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Ранок з котиком: Леся Нікітюк звела з розуму жаркими фото в купальнику

Новость на русском → Кемер, Туреччина, П'ятниця 07 травня 2021 11:31
Ранок з котиком: Леся Нікітюк звела з розуму жаркими фото в купальнику Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла до Туреччини - причому не просто на відпочинок, а щоб відсвяткувати дівич-вечір однієї зі своїх подруг.

У своєму Instagram Леді Ле показала веселі сторіз з літака і трансферу до готелю, а пізніше поділилася і гарячими кадрами в купальнику.

На фото зірка загоряє на гамаку, підвішеному прямо над водою. Леся в бікіні темно-коричневого кольору зручно розташувалася на рушнику і подушці, ефектно демонструючи свої спокусливі форми.

Пляжний лук вона доповнила темними окулярами і солом'яним капелюхом, а компанію українській ведучій склав місцевий котик. Він зручно ліг на рушник і явно добре проводить час.

"Мур, мур. Ранок в готелі починається з котика. Класно тут", - підписала знімки Леся.

Ранок з котиком: Леся Нікітюк звела з розуму жаркими фото в купальникуРанок з котиком: Леся Нікітюк звела з розуму жаркими фото в купальнику

Леся Нікітюк показала розкішну фігуру в куальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Палкі кадри викликали фурор серед підписників ведучої і вони засипали її захопленими коментарями.

  • Котик по-моєму балдіє побільше самої Лесі
  • Чому не "холостячка" , сама завидна наречена
  • Шикарна
  • Фігурка бомба
  • Богиня
  • Гарна яка
  • Дві кицьки!
  • Вогонь. Секси.
  • Мама-Мія! Яка гарна жінка! Вогонь
  • Яка гарна киця
  • А як же Рафік
  • Ідеально
  • Вау! Ноги
  • Котик вдало примостився, дуже зручно йому, пригрівся!! Фігура вогонь

Раніше ми писали, що зухвала Леся Нікітюк блиснула грудьми в ефектному вбранні на зйомках популярного ТВ-шоу.

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